Починить форму регистрации пользователей сайта на wp

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки170 просмотров

После переноса копии сайта на другой домен перестала нормально работать форма регистрации. (Ругается на имя пользователя какое не вводишь). Нужно починить.

Оплата только переводом на карту из рф

WordPressУстранение ошибок
2 месяца назад
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад

Выбранный исполнитель

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
$20
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик предоставил все нужные доступы, ответил на все вопросы и оплатил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
66 отзывов(-2)
2 месяца назад
smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад