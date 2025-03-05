Требуется разработка SMM панели, используя существующую часть BackEnd и создавая новый FrontEnd и дизайн с нуля. Важно ознакомиться с полным техническим заданием, которое содержит все условия. Бюджет проекта составляет до 1200$.
Починить форму регистрации пользователей сайта на wp
После переноса копии сайта на другой домен перестала нормально работать форма регистрации. (Ругается на имя пользователя какое не вводишь). Нужно починить.
Оплата только переводом на карту из рф
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1200Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Требуется опытный бэкенд-разработчик для разработки API инфраструктуры на AWS и Chrome headless. Необходимы навыки работы с REST API, Python и AWS. Основные задачи включают разработку API для управления браузером, автоматизацию управления серверами и оптимизацию серверной инфраструктуры для работы в реальном времени.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется WordPress-разработчик для срочного выполнения ряда задач на сайте. Если работа пройдет успешно, предусмотрено долгосрочное сотрудничество. Ожидаются профессионалы, способные быстро и качественно решать поставленные задачи.Веб-программирование9 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется внести правки в программу на Django, включая исправление входа, оптимизацию кода отчетов и добавление средних показателей. Также нужно завершить доработку отчетов, чтобы одинаковые задачи отображались в двух отчетах. Подробное техническое задание будет предоставлено при обсуждении.Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется разработать 2-3 страничный сайт на WordPress с адаптивной версткой для всех устройств. Необходимо обеспечить минимальное время загрузки, кроссбраузерность и SEO-оптимизированный код. Используйте только необходимые плагины. Срок выполнения 5-7 дней.Веб-программирование15 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Необхідно налаштувати розсилку на WhatsApp. Використання сервісу Twilio є бажаним, але можливі альтернативні варіанти. Очікується ефективне налаштування для регулярних розсилок.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищется Back-end разработчик для создания интернет-магазина на платформе Wordpress. Основные задачи включают настройку функционала, интеграцию платежных систем и оптимизацию производительности. Необходим опыт работы с Wordpress и знание PHP.Веб-программирование16 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется исправить сайт на платформе CS-Cart, внести изменения в интерфейс, настроить способы оплаты и доставки, улучшить визуализацию и функциональность. Задачи включают исправление ошибок, обновление иконок, настройку панели регистрации и налогов, а также подготовку внутренних материалов. Необходим опыт работы с CS-Cart.Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо реализовать парсинг сообщений из телеграм-бота для CRM weeek, без вмешательства в работу бота. Используйте предоставленный API для автоматической передачи сообщений в систему. Все детали будут обсуждены в процессе.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо собрать выборку каптч с указанного сайта для обучения нейросети, объемом от 100 тыс. до 1 млн. изображений. Требуется разработать нейронную сеть, которая будет решать каптчи и возвращать строку с буквами. Взаимодействие с приложением через gRPC, запуск в качестве http-server и grpc-server. Критерий оценки - более 95% успешных решений каптч. Также нужно предоставить обучающую выборку в архиве.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад