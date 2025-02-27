Есть CRM weeek. Требуется для нее сделать парсинг ботов, только так, чтобы в работу бота вмешиваться нельзя. И сделать текстом сообщения. Т.е. потребуется парсить сообщения из канала тг-бота и помещать их в СРМ. API есть. Все подробности опишу при обсуждение.