Сделать парсинг

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Закрыт5 заявок26 просмотров

Есть CRM weeek. Требуется для нее сделать парсинг ботов, только так, чтобы в работу бота вмешиваться нельзя. И сделать текстом сообщения. Т.е. потребуется парсить сообщения из канала тг-бота и помещать их в СРМ. API есть. Все подробности опишу при обсуждение.

Парсинг данных
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QWWWT
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