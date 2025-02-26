Подмена контента при смене фотографий в слайдере

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Закрыт4 заявки37 просмотров

Необходимо доработать текущий функционал слайдера на сайте. На данный момент реализована подмена контента при переходе по ссылке с UTM-меткой. Задача заключается в том, чтобы дополнительно реализовать подмену контента при переключении фотографий в слайдере, при этом сохранить текущую логику с UTM-метками. Всего 9 вариантов. Сайт просто хтмл страница с джс скриптами.
Цена договорная
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1920 если не автоответ

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