Необходимо доработать текущий функционал слайдера на сайте. На данный момент реализована подмена контента при переходе по ссылке с UTM-меткой. Задача заключается в том, чтобы дополнительно реализовать подмену контента при переключении фотографий в слайдере, при этом сохранить текущую логику с UTM-метками. Всего 9 вариантов. Сайт просто хтмл страница с джс скриптами.

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