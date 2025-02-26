Требуется разработка и добавление одной страницы на существующий статичный HTML-сайт согласно техническому заданию. Указание сроков и стоимости обязательно.
Сайт для драфтов
Нужно создать сайт для драфтов для карточной игры.
Должна быть возможность создавать "комнаты" после чего создавались бы 3 ссылки: для 2 игроков и зрителей. При создании можно указать ники игроков, время на ход и тип драфтов.
При переходе по ссылки должна быть странница похожая на прикрепленную ниже. По бокам должны быть ники и таймера игроков. Ниже баны и пики игроков. Ниже всего этого должен быть список всех персонажей по элементам и их иконки, после бана/пика персонаж должен убираться из списка. Список всех иконок предоставлю.
Вроде бы написал всё, если упустил что-то, то отвечу на ваш вопрос.
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