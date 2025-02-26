Создать бек для системы которая использует Обменик биржы , мессенджера , а так же различные функции бирж для обмена в блокчеин тон.

Если вы знаете смарт контракты Тон и серверную часть тогда можем рассмотреть вашу заявку.

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