Парсінг сайту

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок24 просмотра

Вітаю, потрібно написати парсінг для сайту в форматі csv .net-parts.pl Для подальшої загрузки на власні ресурси.

Парсинг данных
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Yaryarich
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