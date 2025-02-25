Требуется настроить автоматическое создание сделок из Тильды в AmoCRM с использованием сервиса ApiMonster. Необходимо обеспечить эффективную интеграцию для улучшения бизнес-процессов. Подходят фрилансеры с опытом в веб-программировании и интеграции API.
Парсінг сайту
Вітаю, потрібно написати парсінг для сайту в форматі csv .net-parts.pl Для подальшої загрузки на власні ресурси.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $103Веб-программированиенет заявокЗакрытмесяц назад
- $150
Требуется разработать модуль для Opencart 3, который позволит пользователям выбирать характеристики запчастей. Модуль должен отображать количество товаров по выбранным параметрам и обеспечивать возможность фильтрации. Важно, чтобы он работал быстро, имел прелоадер и настраиваемые параметры в админке. Срок выполнения — 2 недели, бюджет — 15 тысяч рублей.Закрытмесяц назад
Требуются доработки на Open Cart 3 на постоянной основе. Задачи будут определяться в техническом задании. Ищем специалиста по веб-программированию, который сможет качественно выполнять поставленные задачи.Закрытмесяц назад
Требуется разработать приложение для mini Apps в Telegram по предоставленному ТЗ и дизайну из Фигмы. Ожидается реализация полной архитектуры приложения, включая Backend и Frontend, а также интеграция чат-бота. Укажите примеры работ, сроки выполнения и стоимость в откликах.Закрытмесяц назад
Необходимо настроить выбор торгового предложения по умолчанию на сайте, работающем на платформе Битрикс. Предложения должны выбираться по определенному свойству, например, всегда активному красному товару, независимо от цены и наличия. Задача должна применяться ко всем товарам в разделе. Укажите ориентировочную стоимость и сроки выполнения.Закрыт2 месяца назад
Требуется разработать Telegram ChatBot для консультирования клиентов интернет-магазина по вопросам товаров. Бот должен принимать запросы, анализировать потребности пользователей и отправлять ссылки на товары. Входные данные предоставляются в JSON-файле с деталями о 500 товарах. Технологии не ограничены, главное — выполнение бизнес-задачи.Веб-программирование12 заявокЗакрытмесяц назад
- $50
Требуется оперативно создать и заполнить 27 разделов на сайте с использованием WP и Elementor. Необходимо добавить картинки и описания с техническими характеристиками. Также требуется указать ссылки на эти разделы из родительского раздела.Закрытмесяц назад
- $10
Требуется программист для доработки модуля вывода новостей на DataLife Engine 18.0. Необходимо исправить работу модуля самых просматриваемых постов, который функционировал на DLE 15.1. Все исходные файлы и инструкция для старой версии доступны.Закрытмесяц назад
Требуется перенос многостраничного интернет-магазина с Tilda на Shopify с сохранением структуры и дизайна. Задачи включают импорт товаров, настройку платежных систем и SEO-оптимизацию. Исполнитель должен иметь опыт работы с обеими платформами и навыки работы с графическими редакторами приветствуются. Итогом проекта станет полностью функционирующий интернет-магазин с корректно работающими страницами и тестированием всех функций.Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Создание интернет-магазина на платформе Shopify для продажи тортов и смузи. Требуется разработка функциональности добавления опций к товарам, подключение домена и базовая SEO-настройка. Срок выполнения — 10 дней. Необходим опыт работы с Shopify и учетная запись для работы предоставляется.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад