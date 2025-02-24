Требуется AI-специалист для подключения и настройки искусственного интеллекта с целью создания статей и изображений, автоматизации публикаций на сайте и в соцсетях, высококачественного перевода текстов, аудио и видео, а также создания бота для ответов на вопросы и SEO-оптимизации сайта.