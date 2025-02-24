Требуется оперативно создать и заполнить 27 разделов на сайте с использованием WP и Elementor. Необходимо добавить картинки и описания с техническими характеристиками. Также требуется указать ссылки на эти разделы из родительского раздела.
ИИ-ассистент для интернет-магазина (AI Telegram ChatBot)
Разработать Telegram ChatBot, который будет консультировать клиентов интернет-магазина по товарам.
Функционал:
• Принимать запросы от пользователей в Telegram.
• Анализировать потребности клиента через вопросы и ответы.
• Отправлять пользователям релевантные ссылки на товары.
Входные данные:
Предоставляется JSON-файл с:
• Названием товара
• Описанием
• Краткой информацией
• Ссылкой на товар в магазине
• Ссылкой на статью о товаре
Объем:
Около 500 товаров.
Технические требования:
• Обязательно: Telegram ChatBot.
• Не важно, на каких технологиях – главное, чтобы выполнял бизнес-задачу.
Ждём ваши предложения! 🚀
Заявки фрилансеров
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