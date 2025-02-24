ИИ-ассистент для интернет-магазина (AI Telegram ChatBot)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок120 просмотров

Разработать Telegram ChatBot, который будет консультировать клиентов интернет-магазина по товарам.

Функционал:

• Принимать запросы от пользователей в Telegram.

• Анализировать потребности клиента через вопросы и ответы.

• Отправлять пользователям релевантные ссылки на товары.

Входные данные:

Предоставляется JSON-файл с:

• Названием товара

• Описанием

• Краткой информацией

• Ссылкой на товар в магазине

• Ссылкой на статью о товаре

Объем:

Около 500 товаров.

Технические требования:

Обязательно: Telegram ChatBot.

Не важно, на каких технологиях – главное, чтобы выполнял бизнес-задачу.

Ждём ваши предложения! 🚀

TelegramСоздание чат-ботов
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