Необходимо разработать систему, которая будет получать данные через API в формате JSON, создавать HTML-страницу по заданному шаблону и генерировать PDF-документ онлайн. После генерации требуется отправить уведомление на email с ссылкой для скачивания PDF. Заказ аналогичен сервису CARFAX.