Вывести рубрики вордпресс

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Закрыт6 заявок175 просмотров

Приветствую. Есть рубрки вп. У родительских категорий есть дочерние рубрки. Надо вывести на страницу рубрики список дочерних рубрик с картинками и описанием.Можно сделать через повторитель АЦФ

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