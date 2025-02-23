Требуется выполнить перенос всего контента с маленького сайта на новую версию движка Opencart. Необходимо перенести категории и подкатегории с фото и описаниями, а также товары с их фото, описаниями, характеристиками, опциями и мета-тегами. Перенос должен осуществляться по стандартам.