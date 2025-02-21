Требуется опытный программист для создания модуля на CMS DLE. Модуль должен отображать сезоны сериала с ссылками на другие сезоны. Необходимо реализовать виджет или меню для навигации между сезонами: на странице 1 сезона ссылки на 2 и 3, на 2 сезоне ссылки на 1 и 3, и так далее.