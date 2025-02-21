Надо сайт по теме недвижки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка6 просмотров

Желательно в фигме
ТЗ, условия и бюджет обсудили в телеграмме

FigmaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн лендинговДизайн сайтов
2 месяца назад
jpaberzs
23 года
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

edvardovskiy
Эдвард 
23 года
5 лет в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад
$30
3 дня
Escrow
Приятный собеседник, качественно поработал, было приятно сотрудничать!
Спасибо большое за обращение ко мне, был рад работать с Вами!

Заявки фрилансеров

edvardovskiy
Эдвард 
23 года
5 лет в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад