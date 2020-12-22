Эдвард edvardovskiyedvardovskiy
🪓 Что я могу для вас смастерить:
— Очень нравится разрабатывать дизайн для Landing-page, поэтому с радостью возьмусь за работу в этом направлении.
— Разработаю дизайн для многостраничного сайта/проведение мероприятия/личности;
— Также могу помочь разработать дизайн для сайта, даже если у Вас не имеется ТЗ.
— Сделаю редизайн сайта.
— Оценю нынешний дизайн сайта (Его недочеты, ошибки со стороны дизайна) + исправлю всё.
⌚ План работы/график
— Вношу поправки в работу, если того просит заказчик, поправки все делаются бесплатно.
— Если требуется, например, не только десктопная версия - делаю все 4 адаптива бесплатно (1000px, 768px,, 480px, 320px).
— Работаю пока что - с 10:00 до 23:00 (Обусловлено).
✋ Меня зовут Эдвард, мне 21 год, живу в Латвии
— С 14-ти лет начал увлекаться веб-дизайном, стартовал с Adobe Photoshop, занимался дизайном сообществ ВКонтакте, позже перешел на создание дизайна для Landing-page. Публиковал свои работы на Behance, сейчас же веду свой Instagram-аккаунт в котором публикую все свои работы. Делаю только продающий дизайн, основываясь на все тренды UX/UI.
📧 Контакты
— Вконтакте: https://vk.com/e.edvardovskiy
— Instagram: https://www.instagram.com/eedvardovskiy/ (Много всяких полезностей)
— WhatsApp: +37122374764
— Telegram: https://t.me/eedvardovskiy
— Эл. почта: [email protected]
— Личные сообщения на Weblancer.
Только современный UX/UI дизайн!
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