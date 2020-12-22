WebDesign: Дизайн сайтов. Только продающий дизайн, только фантастическое UX/UI!

🪓 Что я могу для вас смастерить:

— Очень нравится разрабатывать дизайн для Landing-page, поэтому с радостью возьмусь за работу в этом направлении.

— Разработаю дизайн для многостраничного сайта/проведение мероприятия/личности;

— Также могу помочь разработать дизайн для сайта, даже если у Вас не имеется ТЗ.

— Сделаю редизайн сайта.

— Оценю нынешний дизайн сайта (Его недочеты, ошибки со стороны дизайна) + исправлю всё.

⌚ План работы/график

— Вношу поправки в работу, если того просит заказчик, поправки все делаются бесплатно.

— Если требуется, например, не только десктопная версия - делаю все 4 адаптива бесплатно (1000px, 768px,, 480px, 320px).

— Работаю пока что - с 10:00 до 23:00 (Обусловлено).

✋ Меня зовут Эдвард, мне 21 год, живу в Латвии

— С 14-ти лет начал увлекаться веб-дизайном, стартовал с Adobe Photoshop, занимался дизайном сообществ ВКонтакте, позже перешел на создание дизайна для Landing-page. Публиковал свои работы на Behance, сейчас же веду свой Instagram-аккаунт в котором публикую все свои работы. Делаю только продающий дизайн, основываясь на все тренды UX/UI.

📧 Контакты

— Вконтакте: https://vk.com/e.edvardovskiy

— Instagram: https://www.instagram.com/eedvardovskiy/ (Много всяких полезностей)

— WhatsApp: +37122374764

— Telegram: https://t.me/eedvardovskiy

— Эл. почта: [email protected]

— Личные сообщения на Weblancer.

Только современный UX/UI дизайн!