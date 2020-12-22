edvardovskiy

Эдвард edvardovskiy

 
22 годаЛатвия/Даугавпилс
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
WebDesign: Дизайн сайтов. Только продающий дизайн, только фантастическое UX/UI!

🪓 Что я могу для вас смастерить:

— Очень нравится разрабатывать дизайн для Landing-page, поэтому с радостью возьмусь за работу в этом направлении.

— Разработаю дизайн для многостраничного сайта/проведение мероприятия/личности;

— Также могу помочь разработать дизайн для сайта, даже если у Вас не имеется ТЗ.

— Сделаю редизайн сайта.

— Оценю нынешний дизайн сайта (Его недочеты, ошибки со стороны дизайна) + исправлю всё.

⌚ План работы/график

— Вношу поправки в работу, если того просит заказчик, поправки все делаются бесплатно.

— Если требуется, например, не только десктопная версия - делаю все 4 адаптива бесплатно (1000px, 768px,, 480px, 320px).

— Работаю пока что - с 10:00 до 23:00 (Обусловлено).

✋ Меня зовут Эдвард, мне 21 год, живу в Латвии

— С 14-ти лет начал увлекаться веб-дизайном, стартовал с Adobe Photoshop, занимался дизайном сообществ ВКонтакте, позже перешел на создание дизайна для Landing-page. Публиковал свои работы на Behance, сейчас же веду свой Instagram-аккаунт в котором публикую все свои работы. Делаю только продающий дизайн, основываясь на все тренды UX/UI.

📧 Контакты

— Вконтакте: https://vk.com/e.edvardovskiy

— Instagram: https://www.instagram.com/eedvardovskiy/ (Много всяких полезностей)

— WhatsApp: +37122374764

— Telegram: https://t.me/eedvardovskiy

— Эл. почта: [email protected]

— Личные сообщения на Weblancer.

Только современный UX/UI дизайн!

Дизайн сайтаРедизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$30
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта
Спасибо за работу!
Большое спасибо за работу! Клевый заказчик!
Ответный отзыв
truefantomas_del
Вадим 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
$50
10 баллов
3 года назад
Дизайн отдельных страниц сайта
Очень ответственны и очень талантливый исполнитель! Спасибо!
Большое спасибо за еще одну работку, буду рад поработать еще)
Ответный отзыв
srdi
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендига
Все отлично. Работа сделана качественно! Рекомендую!
Было интересно работать, постоянно на связи и это клёво, рекомендую!
Ответный отзыв
Alpatriott
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Редизайн лендинга
В первой версии редизайна наши взгляды разминулись, но Эдвард прислушивается к комментариям и лоялен к большому количеству правок. В итоге работа доведена до нужного результата.
Интересная работа, клевый заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
ideaf1x
Марго 
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
$25
10 баллов
3 года назад
Доработка макета сайта в figma
Все отлично! Спасибо!
Спасибо за работу, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
10 отзывов
$5/час
от $25от 2 дней
#306
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#757