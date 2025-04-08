Интернет-магазин: Предметы для умного дома

Задача

Задача заключалась в создании интернет-магазина для бренда, специализирующегося на продаже умных товаров для дома. Необходимо было разработать современный, визуально привлекательный и интуитивно понятный интерфейс, который бы вызывал доверие у пользователей, подчёркивал ценность продукции и стимулировал к покупке



Решение

В качестве решения я разработал чистый и структурированный дизайн с чёткой визуальной иерархией. Использовал крупную типографику и яркие кнопки для акцента на действия. Разместил блоки с преимуществами и акциями в верхней части страницы, чтобы сразу сформировать доверие и заинтересованность