Дашборд: Аналитика рынка электромобилей

Задача

Создать современный и интуитивно понятный дашборд для аналитики рынка электромобилей. Основная цель — предоставить пользователям, таким как администраторы, аналитики и руководители отделов, простой доступ к ключевым метрикам: объёмы продаж, средняя дальность хода, количество зарядных станций, доля рынка, динамика продаж по годам и популярные модели автомобилей

При этом важно было добиться лёгкой навигации и визуального баланса при работе с большим объёмом данных



Решение

Я разработал дашборд в светлой цветовой палитре с акцентами на цветовую идентификацию графиков и сегментов. Интерфейс разбит на логические блоки с чётким визуальным иерархическим построением: сверху размещены основные метрики, ниже — сравнительная аналитика и рост продаж, а также круговая диаграмма с популярными моделями.

Для быстрой фильтрации и переключения между периодами предусмотрены выпадающие селекторы. В дизайне я использовал мягкие тени, закругления и чистую типографику, чтобы интерфейс был лёгким и современным. Это позволило сделать сложную информацию доступной и удобной для восприятия.