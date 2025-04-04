Моб.приложение: Мой электромобиль

Задача

Разработать мобильное приложение для владельцев электромобилей, которое позволит отслеживать уровень заряда, управлять процессом зарядки и находить ближайшие зарядные станции. Основной упор сделан на удобный пользовательский интерфейс, интуитивно понятный навигационный процесс и минималистичный дизайн с акцентом на современные тенденции.



Решение

Разработанное мобильное приложение предоставляет владельцам электромобилей удобный инструмент для контроля заряда, управления зарядкой и поиска ближайших зарядных станций. Дизайн выполнен в современном минималистичном стиле с тёмным интерфейсом и неоновыми акцентами, что создаёт технологичную и футуристичную атмосферу