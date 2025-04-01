Одностраничный сайт: DJI Mini 4 Pro

Задача

Создать лендинг для продвижения компактного дрона DJI Mini 4 Pro с акцентом на технические преимущества и удобство использования. Основной целью было убедительно донести ценность продукта как для новичков, так и для продвинутых пользователей



Решение

Я разработал современный лендинг с ясной визуальной иерархией, акцентами на ключевых функциях дрона и плавной навигацией. Использовал контрастную палитру и качественные изображения продукта, чтобы усилить эмоциональное восприятие.

Добавил блоки с техническими характеристиками, видеообзором и формой подписки для сбора лидов. В результате страница легко воспринимается, удерживает внимание и мотивирует к покупке