Фриланс: Создание дизайна мобильных приложений

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Качественный дизайн мобильного приложения - залог его успешности

Дизайн мобильных приложений сейчас является очень востребованным направлением деятельности, в том числе в фриланс сфере: трафик с мини гаджетов неуклонно растет, растет и заинтересованность рекламодателей в их пользователях, что лучшим образом сказывается на доходах разработчиков. Для удержания пользовательского внимания важны все факторы: производительность ПО, безопасность, а также юзабилити, во многом зависящее от работы дизайнера.

Как создается дизайн мобильных приложений?

Работа в данном направлении всегда начинается с выяснения целей проекта. Как правило, это решение определенных бизнес задач - повышение продаж или улучшение репутации компании или бренда.

И только после определения цели начинается длинный путь, от прототипа будущего приложения до его конечного результата. Итог зависит от профессиональных умений исполнителя.

Дизайнер мобильных приложений в работе использует огромное количество различных программ. Самые популярные из них:

  • Balsamiq Mockups
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Sketch
  • Illustrator
  • Invision
  • Zeplin

Основная работа дизайнера - создание презентабельного и максимально понятного интерфейса. А вот за его наполнение и работоспособность отвечает уже совсем другой специалист - программист.

Дизайнер мобильных приложений: вакансии и требования

Чтобы быть востребованным профессионалом и претендовать на достойные проекты, важно обладать необходимыми в данной сфере навыками. Как минимум нужно знать:

  • основы мобильного дизайна;
  • языки программирования;
  • тренды в диджитал сфере;
  • принципы композиции и колористики;
  • понятие юзабилити;
  • работу основных mobile платформ (iOS, Android);
  • технические моменты разработки;
  • законы маркетинга;
  • английский язык.

Как правило, дизайнер мобильных приложений, вакансии которого часто встречаются в сети, работает в тесной связке с программистом. И здесь очень важно взаимопонимание между двумя специалистами, ведь от этого напрямую зависит успешность функционирования созданного продукта.

Дизайн мобильных приложений на фрилансе

Дизайнеры из этой сферы часто работают на фрилансе: это удобнее, чем каждый день присутствовать в офисе, а также дает возможности для одновременного сотрудничества с несколькими заказчиками. Кроме того, удаленный формат работы позволяет строить график по собственному усмотрению, без оглядки на дни недели и время на часах.

Работодатели, в свою очередь, тоже получают ряд выгод от сотрудничества с удаленным сотрудником. Зачастую его услуги обходятся дешевле, при этом, отсутствует необходимость в официальном оформлении и уплате налогов и социальных взносов. Кроме того, как показывает практика среди фрилансеров заметно больше настоящих профессионалов, способных выполнить работу на "отлично".

Дизайнер мобильных приложений: вакансии и отклики

Найти подходящего специалиста всегда можно на нашей бирже, ведь именно здесь созданы все условия для комфортного поиска и взаимодействия исполнителей и заказчиков.

Мы делаем все, чтобы сервис был прост в использовании и полезен обеим сторонам сотрудничества. Заказчикам мы предлагаем возможность создать проект без прохождения долгой процедуры регистрации, а также сразу же привлечь к нему внимание профи, отправив приглашение входящим в ТОП-50 по этой специализации фрилансерам. Если вы предъявляете к соискателю высокие требования, обязательно воспользуйтесь столь удобной опцией. После размещения проекта и получения откликов вам потребуется определиться исполнителем: сделать это можно, изучив портфолио кандидатов или же попросив их выполнить небольшое тестовое задание.

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Дизайн мобильных приложений на фрилансе - ваш шаг к новым вершинам, и мы будем рады помочь вам в их покорении!

Частые вопросы по дизайну мобильных приложений

Как найти хорошего фрилансера по дизайну мобильных приложений?

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