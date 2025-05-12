Ищется UI/UX-дизайнер для создания дизайна iOS-приложений с подписочной моделью. Необходимы примеры работ, знание гайдлайнов Apple. Удаленная работа, гибкий график, оплата от $800 до $1800 в месяц, в зависимости от опыта и проектов.
Простая доработка дизайна 1 экрана мобильного приложения для планшета
Доработка одного экрана на планшетной версии приложения
🔹 Просим прикреплять примеры ваших работ, особенно по UI-дизайну для планшетов.
🕐 Срок выполнения — до конца дня. Работа с доработками до полного утверждения заказчиком (мной).
📌 Что нужно сделать:
Есть готовый макет планшетной версии одного экрана мобильного приложения;
Примерно 30% дизайна уже разработано и утверждено — концепция зафиксирована;
Требуется доработать экран: добавить несколько блоков, уточнить элементы, поправить состояния (предстоящий/активный/завершённый визит), всё по конкретному заданию;
Дизайн простой, структура стандартная — никакого нового креатива не требуется.
💡 Важно:
Это максимально простое задание — нужно просто аккуратно доделать экран по уже понятному шаблону.
Подробности и пояснения дам при личном контакте.
Жду внимательность, чёткую работу и быструю реакцию на правки.
Формат:
Работа в Figma;
Быстрые правки по фидбеку;
Готовность быть на связи до окончательного согласования.
Выбранный исполнитель
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