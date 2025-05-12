Простая доработка дизайна 1 экрана мобильного приложения для планшета

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен3 заявки21 просмотр

Доработка одного экрана на планшетной версии приложения

🔹 Просим прикреплять примеры ваших работ, особенно по UI-дизайну для планшетов.
🕐 Срок выполнения — до конца дня. Работа с доработками до полного утверждения заказчиком (мной).

📌 Что нужно сделать:

  • Есть готовый макет планшетной версии одного экрана мобильного приложения;

  • Примерно 30% дизайна уже разработано и утверждено — концепция зафиксирована;

  • Требуется доработать экран: добавить несколько блоков, уточнить элементы, поправить состояния (предстоящий/активный/завершённый визит), всё по конкретному заданию;

  • Дизайн простой, структура стандартная — никакого нового креатива не требуется.

💡 Важно:

Это максимально простое задание — нужно просто аккуратно доделать экран по уже понятному шаблону.
Подробности и пояснения дам при личном контакте.
Жду внимательность, чёткую работу и быструю реакцию на правки.

Формат:

  • Работа в Figma;

  • Быстрые правки по фидбеку;

  • Готовность быть на связи до окончательного согласования.

FigmaUI/UXДизайн мобильных приложений
8 дней назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

KatePetetska
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Escrow
Все на высшем уровне !

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