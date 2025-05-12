Доработка одного экрана на планшетной версии приложения



🔹 Просим прикреплять примеры ваших работ, особенно по UI-дизайну для планшетов.

🕐 Срок выполнения — до конца дня. Работа с доработками до полного утверждения заказчиком (мной).

📌 Что нужно сделать:

Есть готовый макет планшетной версии одного экрана мобильного приложения;

Примерно 30% дизайна уже разработано и утверждено — концепция зафиксирована;

Требуется доработать экран : добавить несколько блоков, уточнить элементы, поправить состояния (предстоящий/активный/завершённый визит), всё по конкретному заданию;

Дизайн простой, структура стандартная — никакого нового креатива не требуется.

💡 Важно:

Это максимально простое задание — нужно просто аккуратно доделать экран по уже понятному шаблону.

Подробности и пояснения дам при личном контакте.

Жду внимательность, чёткую работу и быструю реакцию на правки.

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