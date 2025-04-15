Требуется разработка дизайна для мобильного приложения на 20 экранов. Приложение уже работает, необходимо создать только визуальную часть. Имеются заготовки, которые можно использовать для работы.
Стильный дизайн мобильного приложения
Техническое задание для дизайна мобильного приложения
1. Цель проекта
Создать дизайн мобильного приложения для сотрудников, работающих в полевых условиях, и руководства.
Приложение предназначено для отправки отчетов с объектов (месторождений, скважин), загрузки файлов, отслеживания статусов и обмена комментариями.
2. Пользовательские роли
Полевой сотрудник — отправляет отчеты с прикреплёнными файлами, указывает статус, просматривает ранее отправленные отчеты.
Руководство — просматривает отчеты с фильтрами и добавляет комментарии.
3. Формат работы
Дизайн создается в Figma.
Цветовая гамма — в соответствии с логотипом (будет предоставлен).
Шрифты и компоненты — на усмотрение дизайнера.
Стиль — минимализм, чистая структура, удобство в полевых условиях.
Экраны:
Экран 1 — Авторизация
Поле логина
Поле пароля
Кнопка входа
Сообщение об ошибке при неверных данных
Экран 2 — Главный экран
Краткое приветствие или имя пользователя (по желанию)
Кнопка создания нового отчета
Кнопка просмотра ранее отправленных отчетов
Для руководства — кнопка перехода ко всем отчетам
Экран 3 — Список объектов
Поисковая строка
Список объектов (месторождений или скважин)
Кнопка перехода к созданию отчета
Экран 4 — Создание отчета
Отображение выбранного объекта
Выпадающий список со статусами (например: В работе, Завершено, Ожидает проверки)
Поле для комментария
Загрузка файлов (до 10 файлов, поддержка фото, PDF, Excel, Word, PPT)
Кнопка отправки отчета
Экран 5 — Список отчетов
Фильтрация по дате, объекту, статусу
Список отчетов с базовой информацией: название объекта, дата, статус
Переход к детальному просмотру отчета
Экран 6 — Просмотр отчета
Название объекта
Дата отправки
Статус
Комментарий пользователя
Список прикреплённых файлов
Комментарии от руководства (если есть)
Сроки:
Выбор исполнителя — сегодня, вторник, 15 апреля
До утра 16 апреля (не позднее 10:00 по времени Алматы) необходимо предоставить первые экраны: Авторизация (Экран 1), Главный экран (Экран 2), Список объектов (Экран 3 — по возможности)
Полный дизайн проекта необходимо завершить до пятницы, 18 апреля (включительно)
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