Техническое задание для дизайна мобильного приложения

1. Цель проекта

Создать дизайн мобильного приложения для сотрудников, работающих в полевых условиях, и руководства.

Приложение предназначено для отправки отчетов с объектов (месторождений, скважин), загрузки файлов, отслеживания статусов и обмена комментариями.

2. Пользовательские роли

Полевой сотрудник — отправляет отчеты с прикреплёнными файлами, указывает статус, просматривает ранее отправленные отчеты.

Руководство — просматривает отчеты с фильтрами и добавляет комментарии.

3. Формат работы

Дизайн создается в Figma.

Цветовая гамма — в соответствии с логотипом (будет предоставлен).

Шрифты и компоненты — на усмотрение дизайнера.

Стиль — минимализм, чистая структура, удобство в полевых условиях.

Экраны:

Экран 1 — Авторизация

Поле логина

Поле пароля

Кнопка входа

Сообщение об ошибке при неверных данных

Экран 2 — Главный экран

Краткое приветствие или имя пользователя (по желанию)

Кнопка создания нового отчета

Кнопка просмотра ранее отправленных отчетов

Для руководства — кнопка перехода ко всем отчетам

Экран 3 — Список объектов

Поисковая строка

Список объектов (месторождений или скважин)

Кнопка перехода к созданию отчета

Экран 4 — Создание отчета

Отображение выбранного объекта

Выпадающий список со статусами (например: В работе, Завершено, Ожидает проверки)

Поле для комментария

Загрузка файлов (до 10 файлов, поддержка фото, PDF, Excel, Word, PPT)

Кнопка отправки отчета

Экран 5 — Список отчетов

Фильтрация по дате, объекту, статусу

Список отчетов с базовой информацией: название объекта, дата, статус

Переход к детальному просмотру отчета

Экран 6 — Просмотр отчета

Название объекта

Дата отправки

Статус

Комментарий пользователя

Список прикреплённых файлов

Комментарии от руководства (если есть)

Сроки:

Выбор исполнителя — сегодня, вторник, 15 апреля

До утра 16 апреля (не позднее 10:00 по времени Алматы) необходимо предоставить первые экраны: Авторизация (Экран 1), Главный экран (Экран 2), Список объектов (Экран 3 — по возможности)

Полный дизайн проекта необходимо завершить до пятницы, 18 апреля (включительно)