Разработать дизайн iOS приложения

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Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн iOS приложения, которое сканирует монеты. 

Предварительное ТЗ (раскадровка с примерами и описанием функций) доступно по ссылке.

Рассматриваю исполнителя с подобными примерами работ. 

Интересуют примерные сроки и стоимость. 

Спасибо!

iOSДизайн мобильных приложений
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