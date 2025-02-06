Дизайнер мобильных приложений для Uzum Bank

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Ищем двух дизайнеров для мобильного приложения Uzum Bank. Один дизайнер для команды Core, который будет заниматься систематизацией и упрощением интерфейсов переводов и платежей, а также совершенствованием дизайн-системы. Второй дизайнер для команды Growth, который должен иметь креативное мышление и опыт в разработке новых продуктов. Ожидается участие в запуске новых функций и общение с пользователями. Формат работы удалённый, но возможность работы в Ташкенте. Требуется опыт в дизайне мобильных приложений с множеством проработанных сценариев.

Дизайн мобильных приложений
3 месяца назад
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