Требуется UI/UX дизайнер для создания мобильного приложения для молодых мам. Приложение будет включать функции дневника ребенка, трекинг сна, кормления и развития, а также предоставлять полезные рекомендации и аналитику. Оплата производится в USDT.
Дизайнер мобильных приложений для Uzum Bank
Ищем двух дизайнеров для мобильного приложения Uzum Bank. Один дизайнер для команды Core, который будет заниматься систематизацией и упрощением интерфейсов переводов и платежей, а также совершенствованием дизайн-системы. Второй дизайнер для команды Growth, который должен иметь креативное мышление и опыт в разработке новых продуктов. Ожидается участие в запуске новых функций и общение с пользователями. Формат работы удалённый, но возможность работы в Ташкенте. Требуется опыт в дизайне мобильных приложений с множеством проработанных сценариев.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн мобильных приложенийнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо провести редизайн мобильного приложения Scher Khan (SK Auto) с целью обновления интерфейса. Проект ориентирован на современные UX/UI-тренды и концепцию 'Два клика до результата'. Обратите внимание на необходимость сделать приложение более современным и удобным для пользователей.Закрыт2 месяца назад
Необходимо сделать редизайн существующего iOS приложения Cleaner, написанного на SwiftUI. Предоставлен обновленный дизайн в Фигме и требуется внедрить мелкие изменения, а также добавить темную тему. Задача включает в себя адаптацию интерфейса к новому дизайну.Дизайн мобильных приложений16 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $200
Требуется разработать дизайн мобильного приложения на основе текстового описания и предоставленных примеров. Бюджет составляет 200$. Срок выполнения - сегодня до ночи. Ожидается качественный и привлекательный интерфейс.Закрыт2 месяца назад
Разработать дизайн мобильного приложения для онлайн тренировок с личным тренером. Учитывать пользовательский интерфейс и удобство навигации для пользователей.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Требуется разработка дизайна мобильного приложения для онлайн тренировок с личным тренером. Необходимо создать удобный и интуитивно понятный интерфейс, который привлечет пользователей и улучшит их опыт взаимодействия с приложением.Дизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Ищется дизайнер для создания уникального и привлекательного дизайна мобильного приложения, посвященного модной тематике. Необходимо разработать интерфейсы, соответствующие современным тенденциям в моде, чтобы приложение выделялось на фоне конкурентов.Закрыт3 месяца назад
- $1000
Требуется разработка дизайна мобильного приложения для контроля пропусков. Исполнитель должен иметь опыт в UX/UI дизайне. Техническое задание будет предоставлено.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Требуется готовая игра нарды для мобильных платформ iPhone и Android. Ищем предложения от разработчиков, готовых продать уже готовое приложение. Важно наличие полной функциональности и привлекательного дизайна.Закрыт2 месяца назад