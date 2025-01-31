Дизайн мобильного приложения

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Завершен1 заявка27 просмотров

Мобильное приложений онлайн тренировок с личным тренером. Подробнее в ТГ.

FigmaUI/UXДизайн интерфейсовДизайн мобильных приложений
3 месяца назад
Evgenstep1
Евгений 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
3 месяца назад
$400
5 дней
Escrow
Отличная работа! Учтено и продуманно все до мелочей. Спасибо!
Рад, что всем всё понравилось и все остались довольны 😉 До новых проектов!🤝

Заявки фрилансеров

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
3 месяца назад
Лучший дизайнер мобильных приложений апреля
#1
Дизайн мобильных приложений