Требуется разработка дизайна мобильного приложения для онлайн тренировок с личным тренером. Необходимо создать удобный и интуитивно понятный интерфейс, который привлечет пользователей и улучшит их опыт взаимодействия с приложением.
Дизайн мобильного приложения
Мобильное приложений онлайн тренировок с личным тренером. Подробнее в ТГ.
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