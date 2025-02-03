Дизайн мобильного приложения контроля пропусков

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен6 заявок75 просмотров

Необходим дизайн мобильного приложения контроля пропусков, необходим опыт в сфере UX UI дизайна, ТЗ предоставим исполнителю

UI/UXДизайн мобильных приложений
3 месяца назад
GermanEll
Герман 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

delligent
Герман 
27 лет
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
3 месяца назад
$500
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Владимир
 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
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Вадим
 
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10 дней назад
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2 дня назад
3 месяца назад
delligent
Герман 
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17 дней назад
3 месяца назад