Требуется разработать дизайн для мобильного приложения сайта Opaeuropa md. Основное внимание уделить удобству использования и современным трендам в UI/UX дизайне.
Дизайнер для IT-приложения
Ищу дизайнера для разработки интерфейса IT-приложения. Необходим профессионал, который сможет создать удобный и современный дизайн. Пожалуйста, свяжитесь через личные сообщения.
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