Дизайн экранов онбординга для мобильного приложения

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Завершен14 заявок39 просмотров

Необходимо сделать дизайн для 4 экранов онбординга для мобильного приложения ios. некорыте элементы нужно сделать с легкой анимацией.

Дизайн мобильных приложений
4 месяца назад
guest_1736942626704
4 месяца в сервисе
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3 месяца назад

Выбранный исполнитель

KatePetetska
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2 часа назад
4 месяца назад
$40
2 дня
Escrow
Все было выполнено красиво и быстро. Спасибо!
Рекомендую к сотрудничеству. Четкое ТЗ , всегда на связи , отвечает на все уточняющие вопросы.

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