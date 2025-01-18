Дизайн экранов онбординга для мобильного приложения

Ищем мобильного дизайнера с опытом работы от 1.5 до 2+ лет. Необходимы знания Human Interface Guidelines и Google Material Design, умение работать в Figma и наличие портфолио. Работа в команде над мобильными приложениями в сфере Health/IoT. Возможность работать по B2B, как самозанятый или в офисе в Тбилиси.