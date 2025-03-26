Требуется разработка UI/UX-дизайна мобильного приложения, ориентированного на работу с картами, списками и профилями пользователей. Дизайн должен быть интуитивно понятным и минималистичным, с упором на удобство использования в полевых условиях. Необходимо представить концепт двух ключевых экранов. Общее количество экранов - 9-11, с учетом адаптации под iOS и Android.
Стильный UI/UX дизайн мобильного приложения.
Требуется разработка UI/UX-дизайна мобильного приложения для внутреннего использования в специализированной профессиональной среде.
Приложение ориентировано на работу с геолокацией, списками, задачами и пользовательскими профилями.
Особый акцент — на удобство использования в динамичных условиях и высокую визуальную культуру интерфейса.
Ключевые требования:
Стильный, минималистичный и современный дизайн. Интерфейс должен быть продуман до мелочей, так как конечные пользователи — ключевые специалисты в медицинской сфере.
Приоритет — удобство, читаемость, логичность взаимодействий. Всё должно быть максимально интуитивно и эффективно.
Дизайн адаптирован под iOS и Android, с учётом нативных компонентов и UX-специфик обеих платформ.
Всего необходимо реализовать 11 экранов.
Формат работы:
Первый этап: предоставить два ключевых экрана для согласования до завтрашнего утра (срок строгий, важно соблюсти).
После согласования концепта — продолжаем до полного утверждения всех экранов.
Постоянный контакт и оперативное внесение правок в течение всей работы.
Оплата: 50/50 либо через безопасную сделку.
Дополнительно:
Детальное описание логики, сценариев использования и стилистических предпочтений будет предоставлено выбранному исполнителю.
Приветствуются кандидаты с опытом создания приложений в сфере b2b / внутренней автоматизации / работы с геоданными.
Обязательно присылайте портфолио с примерами мобильных интерфейсов.
Выбранный исполнитель
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