Стильный UI/UX дизайн мобильного приложения.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Открыт11 заявок116 просмотров

Требуется разработка UI/UX-дизайна мобильного приложения для внутреннего использования в специализированной профессиональной среде.

Приложение ориентировано на работу с геолокацией, списками, задачами и пользовательскими профилями.

Особый акцент — на удобство использования в динамичных условиях и высокую визуальную культуру интерфейса.

Ключевые требования:

  • Стильный, минималистичный и современный дизайн. Интерфейс должен быть продуман до мелочей, так как конечные пользователи — ключевые специалисты в медицинской сфере.

  • Приоритет — удобство, читаемость, логичность взаимодействий. Всё должно быть максимально интуитивно и эффективно.

  • Дизайн адаптирован под iOS и Android, с учётом нативных компонентов и UX-специфик обеих платформ.

  • Всего необходимо реализовать 11 экранов.

Формат работы:

  • Первый этап: предоставить два ключевых экрана для согласования до завтрашнего утра (срок строгий, важно соблюсти).

  • После согласования концепта — продолжаем до полного утверждения всех экранов.

  • Постоянный контакт и оперативное внесение правок в течение всей работы.

  • Оплата: 50/50 либо через безопасную сделку.

Дополнительно:

  • Детальное описание логики, сценариев использования и стилистических предпочтений будет предоставлено выбранному исполнителю.

  • Приветствуются кандидаты с опытом создания приложений в сфере b2b / внутренней автоматизации / работы с геоданными.

  • Обязательно присылайте портфолио с примерами мобильных интерфейсов.

AndroidiOSUI/UXДизайн мобильных приложенийСоздание пользовательских интерфейсов
25 дней назад
Максим
 
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Выбранный исполнитель

vikeng1994
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