Стильный UI/UX дизайн мобильного приложения.

Требуется разработка UI/UX-дизайна мобильного приложения, ориентированного на работу с картами, списками и профилями пользователей. Дизайн должен быть интуитивно понятным и минималистичным, с упором на удобство использования в полевых условиях. Необходимо представить концепт двух ключевых экранов. Общее количество экранов - 9-11, с учетом адаптации под iOS и Android.