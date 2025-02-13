Требуется разработка дизайна мобильного приложения для ресторана в современном минималистичном стиле. Необходимы экраны входа, меню, категории, карточка блюда, корзина, оформление заказа и профиль пользователя. Дизайн должен быть удобным и приятным, выполненный в Figma с готовым вариантом к утру завтрашнего дня. Обязательно учтите доработки до полного согласования с заказчиком.
UI/UX-дизайнер для создания макета приложения крипто-кошелька (Figma)
Создание прототипов и вайрфреймов
✅ Дизайн UI-элементов и экранов в Figma
✅ Проработка анимаций и интерактивных элементов
✅ Оптимизация дизайна под iOS и Android
✅ Создание гайдлайна UI для единого стиля продукта
✅ Подготовка макетов для передачи разработчикам
Заявки фрилансеров
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