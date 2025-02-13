UI/UX-дизайнер для создания макета приложения крипто-кошелька (Figma)

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Создание прототипов и вайрфреймов
✅ Дизайн UI-элементов и экранов в Figma
✅ Проработка анимаций и интерактивных элементов
✅ Оптимизация дизайна под iOS и Android
✅ Создание гайдлайна UI для единого стиля продукта
✅ Подготовка макетов для передачи разработчикам

FigmaUI/UXДизайн интерфейсовДизайн мобильных приложенийСоздание пользовательских интерфейсов
2 месяца назад
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