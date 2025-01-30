Ищется UI/UX дизайнер для разработки мобильного приложения для молодых мам, которое будет выполнять функции дневника ребенка, включая трекинг сна, кормления и развития, а также предоставлять полезные рекомендации и аналитику. Оплата за проект производится в USDT.