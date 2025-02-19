Требуется разработать дизайн для сайта каталога. Ожидается создание современного и интуитивно понятного интерфейса, который будет соответствовать современным стандартам веб-дизайна. Подробности задачи изложены в ТЗ.
Концепт и дизайн главной страницы сайта
Проводим конкурс для выбора исполнителя на редизайн существующего сайта gcs-reefer.com, который устарел как визуально, так и функционально (более 10 лет без обновлений). Новый дизайн должен быть современным, удобным и запоминающимся, с акцентом на основные направления деятельности.
Работа разбита на два этапа:
Разработка главной страницы и концепта.
По итогам этого этапа будет выбран исполнитель для завершения проекта.
Вознаграждение: 500 $.
Доработка всех остальных макетов.
Завершение всех страниц и финализация дизайна.
Вознаграждение: 500 $.(открыты к обсуждению)
Общий бюджет проекта – 1000 $.
О компании:
Компания является официальным дилером ведущих производителей рефконтейнеров в Украине. Предоставляет полный спектр услуг:
Продажа и аренда контейнеров всех типов и размеров, а также дизельных генераторов.
Комплексное сервисное обслуживание и ремонт контейнеров.
Модификация и восстановление контейнеров под индивидуальные потребности.
Обучение специалистов и сертификация по международным стандартам.
Требования к макетам (PC/Mobile/iPad):
Этап 1. Главная страница (ключевой акцент на основные направления):
Контейнерный терминал(не причальной стенки, сухой порт) как звено в логистической цепи:
Хранение, обслуживание, ремонт всех типов оборудования для перевозки (рефрижераторные 45, 40, 20, 10 футов; сухие морские контейнеры 45, 40, 20, 10 футов; танк-контейнеры от 10 до 35 куб. м для наливных грузов).
Предоставление терминальных услуг для линейных, экспедиторских и транспортных компаний: хранение, ремонт, мойка, аренда всех типов и размеров контейнеров и дизельных генераторов.
Примеры контейнерных терминалов:
Аренда и продажа всех видов контейнеров и дизельных генераторов:
Предоставление в аренду и продажа рефрижераторных, сухих, танк-контейнеров всех размеров, а также дизельных генераторов.
Возможность выбора между новыми и бывшими в употреблении (Б/У) единицами.
Примеры лизинговых компаний:
Triton International https://www.tritoninternational.com
Textainer https://www.textainer.com
SeaCube Container Leasing https://www.seacubecontainers.com
CAI International https://www.capps.com
Beacon Intermodal Leasing https://www.beaconintermodal.com
Blue Sky Intermodal https://www.blueskyintermodal.com
Touax Container Leasing https://www.touax.com
Florens Container Services https://www.florens.com
CARU Containers https://www.carucontainers.com
Сервисное обслуживание и продажа запчастей:
Все виды сервиса и ремонта контейнеров всех типов и размеров для собственного парка и парков клиентов.
Продажа запчастей и комплектующих (новые и Б/У).
Примеры дилеров производителей рефконтейнеров:
http://www.ssshun.com/ этот вариант не то чтоб очень хопош, но главная в целом вызвала у заказчика положительные впечатления
Модификация и восстановление контейнеров:
Преобразование контейнеров под специфические нужды клиентов.
Восстановление и продление срока службы контейнеров.
Примеры поставщиков оборудования:
Собственный транспорт и логистика:
Доставка контейнеров клиентам по Украине и забор после аренды.
Продажа и аренда универсальной шоковой заморозки на базе контейнера:
Подходит для всех видов продукции.
Этап 2. Внутренние страницы:
Каталог:
Страница категории (например, контейнеры ДизельГенератор).
Страница товара (различные классы: контейнеры, запчасти, дополнительное оборудование).
Услуги:
Общая страница с перечнем всех услуг.
Детальная проработка ключевых услуг.
Контакты:
Информация для связи, включая адреса офисов и терминалов.
Страницы доверия:
О компании.
Партнеры.
Реализованные проекты (2 страницы).
Сертификаты (2 страницы).
Формы на всех страницах:
Обратная связь.
Запрос звонка.
Запрос цены.
Другие лидогенераторы, интегрированные с CRM.
Дополнительные требования:
Финальный дизайн предоставить в Figma с возможностью внесения правок.
Обратная связь по всем вопросам в личных сообщениях.
Существующий дизайн не удовлетворяет требованиям заказчика, однако может быть использован как отправная точка: Ссылка на макет.
Критерии приемки:
Удобство и интуитивность интерфейса.
Соответствие современным UX/UI-трендам.
Визуальная привлекательность и запоминаемость.
Четкое отражение всех направлений бизнеса.
Достижение "вау-эффекта" при первом взаимодействии с сайтом.
Заявки фрилансеров
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