Концепт и дизайн главной страницы сайта

# 1 — $ 500

Проводим конкурс для выбора исполнителя на редизайн существующего сайта gcs-reefer.com, который устарел как визуально, так и функционально (более 10 лет без обновлений). Новый дизайн должен быть современным, удобным и запоминающимся, с акцентом на основные направления деятельности.

Работа разбита на два этапа:

Разработка главной страницы и концепта. По итогам этого этапа будет выбран исполнитель для завершения проекта.

Вознаграждение: 500 $. Доработка всех остальных макетов. Завершение всех страниц и финализация дизайна.

Вознаграждение: 500 $.(открыты к обсуждению)

Общий бюджет проекта – 1000 $.

О компании:

Компания является официальным дилером ведущих производителей рефконтейнеров в Украине. Предоставляет полный спектр услуг:

Продажа и аренда контейнеров всех типов и размеров, а также дизельных генераторов.

Комплексное сервисное обслуживание и ремонт контейнеров.

Модификация и восстановление контейнеров под индивидуальные потребности.

Обучение специалистов и сертификация по международным стандартам.

Требования к макетам (PC/Mobile/iPad):

Этап 1. Главная страница (ключевой акцент на основные направления):

Этап 2. Внутренние страницы:

Каталог: Страница категории (например, контейнеры ДизельГенератор). Страница товара (различные классы: контейнеры, запчасти, дополнительное оборудование).

Услуги: Общая страница с перечнем всех услуг. Детальная проработка ключевых услуг.

Контакты: Информация для связи, включая адреса офисов и терминалов.

Страницы доверия: О компании. Партнеры. Реализованные проекты (2 страницы). Сертификаты (2 страницы).

Формы на всех страницах: Обратная связь. Запрос звонка. Запрос цены. Другие лидогенераторы, интегрированные с CRM.



Дополнительные требования: