Концепт и дизайн главной страницы сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок217 просмотров
#1$500

Проводим конкурс для выбора исполнителя на редизайн существующего сайта gcs-reefer.com, который устарел как визуально, так и функционально (более 10 лет без обновлений). Новый дизайн должен быть современным, удобным и запоминающимся, с акцентом на основные направления деятельности.

Работа разбита на два этапа:

  1. Разработка главной страницы и концепта.

    • По итогам этого этапа будет выбран исполнитель для завершения проекта.

    • Вознаграждение: 500 $.

  2. Доработка всех остальных макетов.

    • Завершение всех страниц и финализация дизайна.

    • Вознаграждение: 500 $.(открыты к обсуждению)

Общий бюджет проекта – 1000 $.

О компании:

Компания является официальным дилером ведущих производителей рефконтейнеров в Украине. Предоставляет полный спектр услуг:

  • Продажа и аренда контейнеров всех типов и размеров, а также дизельных генераторов.

  • Комплексное сервисное обслуживание и ремонт контейнеров.

  • Модификация и восстановление контейнеров под индивидуальные потребности.

  • Обучение специалистов и сертификация по международным стандартам.

Требования к макетам (PC/Mobile/iPad):

Этап 1. Главная страница (ключевой акцент на основные направления):

  • Контейнерный терминал(не причальной стенки, сухой порт) как звено в логистической цепи:

    • Хранение, обслуживание, ремонт всех типов оборудования для перевозки (рефрижераторные 45, 40, 20, 10 футов; сухие морские контейнеры 45, 40, 20, 10 футов; танк-контейнеры от 10 до 35 куб. м для наливных грузов).

    • Предоставление терминальных услуг для линейных, экспедиторских и транспортных компаний: хранение, ремонт, мойка, аренда всех типов и размеров контейнеров и дизельных генераторов.

    • Примеры контейнерных терминалов:

  • Аренда и продажа всех видов контейнеров и дизельных генераторов:

  • Сервисное обслуживание и продажа запчастей:

    • Все виды сервиса и ремонта контейнеров всех типов и размеров для собственного парка и парков клиентов.

    • Продажа запчастей и комплектующих (новые и Б/У).

    • Примеры дилеров производителей рефконтейнеров:

  • Модификация и восстановление контейнеров:

    • Преобразование контейнеров под специфические нужды клиентов.

    • Восстановление и продление срока службы контейнеров.

    • Примеры поставщиков оборудования:

  • Собственный транспорт и логистика:

    • Доставка контейнеров клиентам по Украине и забор после аренды.

  • Продажа и аренда универсальной шоковой заморозки на базе контейнера:

    • Подходит для всех видов продукции.

Этап 2. Внутренние страницы:

  • Каталог:

    • Страница категории (например, контейнеры ДизельГенератор).

    • Страница товара (различные классы: контейнеры, запчасти, дополнительное оборудование).

  • Услуги:

    • Общая страница с перечнем всех услуг.

    • Детальная проработка ключевых услуг.

  • Контакты:

    • Информация для связи, включая адреса офисов и терминалов.

  • Страницы доверия:

    • О компании.

    • Партнеры.

    • Реализованные проекты (2 страницы).

    • Сертификаты (2 страницы).

  • Формы на всех страницах:

    • Обратная связь.

    • Запрос звонка.

    • Запрос цены.

    • Другие лидогенераторы, интегрированные с CRM.

Дополнительные требования:

  • Финальный дизайн предоставить в Figma с возможностью внесения правок.

  • Обратная связь по всем вопросам в личных сообщениях.

  • Существующий дизайн не удовлетворяет требованиям заказчика, однако может быть использован как отправная точка: Ссылка на макет.

  • Критерии приемки:

    • Удобство и интуитивность интерфейса.

    • Соответствие современным UX/UI-трендам.

    • Визуальная привлекательность и запоминаемость.

    • Четкое отражение всех направлений бизнеса.

    • Достижение "вау-эффекта" при первом взаимодействии с сайтом.

FigmaUI/UXДизайн интерфейсовДизайн сайтов
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