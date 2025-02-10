Тема для WordPress, Фильмы и Сериалы

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок1 просмотр

Требуется сделать тему для WordPress, сайт многостраничник на котором будут фильмы и сериалы.

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1mIhR2NFfycg8wxPPtza6vfzcui-cn6uzqtFyOTmlKxI/edit?usp=sharing

WordPress
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