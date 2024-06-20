design-o0

Владимир design-o0

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 часа назад
Швидко, якісно, зручно!
#1Tilda
#3Дизайн сайтов
#4Дизайн лендингов
#4Создание логотипов
#5Дизайн интерфейсов
#5Верстка страниц
#5Figma
#5UI/UX
#9Адаптивный дизайн
4.9 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#9
рейтинг фрилансера
Дизайн сайтов
#3
9 заказов
Дизайн лендингов
#4
3
Создание логотипов
#4
1
Дизайн интерфейсов
#5
1
Верстка страниц
#5
1
ТОП-5
Дизайн сайтов
Статистика по отзывам заказчиков за 2 года

Портфолио

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Отзывы заказчиков

kostyab17
27 лет
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$550
10 баллов
5 месяцев назад
Дизайн сайта в figma + логотип + фавикон
FigmaДизайн сайтовСоздание логотипов
Все отлично, работа выполнена точно в срок, все сделано по ТЗ
Дуже приємно та комфортно працювати з Костянтином, чітке завдання та швидка оплата! :)
Ответный отзыв
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$260
10 баллов
6 месяцев назад
Лендинг компании
FigmaДизайн лендингов
Спасибо за дизайн, все ок!
Спасибо за проект, понятное задние и моментальная оплата )
Ответный отзыв
IceBoom28
Николай 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$900
10 баллов
9 месяцев назад
Дизайн сайта в Figma
FigmaДизайн сайтов
Один из лучших дизайнеров, понимает с полу слова, рисует просто как бог. Другие дизайнеры из топ 5, рисуют какую-то фигню. Заказывал у 3 дизайнеров, топ 2, топ 3 и топ 4 этой бирже, в итоге нормальный только 1.
Спасибо:) С Николаем очень комфортно работать, такие заказчики редкость, идеальное задание минимум правки и моментальная оплата!
Ответный отзыв
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$200
10 баллов
10 месяцев назад
Редизайн двух страниц сайта на основе комментариев, примеров
FigmaДизайн сайтов
Все отлично. Сделал как и требовалось. Все мои замечания вносились оперативно. Рекомендую!
Очень приятно работать с Валерием. Четкое задание и моментальная оплата, спасибо за проект )
Ответный отзыв
Shpav
Павел 
44 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
$260
10 баллов
год назад
Дизайн лендинга в фигме
FigmaTildaДизайн лендингов
Все було вчасно. Задоволений. Рекомендую виконавця.
Дуже вдячний Павлу за проєкт, мінімум правок і швидка оплата!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
166 отзывов
$30/час
от $150от 3 дней
#3