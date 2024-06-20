4.9 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#9
рейтинг фрилансера
Дизайн сайтов
#3
9 заказов
Дизайн лендингов
#4
3
Создание логотипов
#4
1
Дизайн интерфейсов
#5
1
Верстка страниц
#5
1
ТОП-5— Дизайн сайтов
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$550
10 баллов
5 месяцев назад
FigmaДизайн сайтовСоздание логотипов
Все отлично, работа выполнена точно в срок, все сделано по ТЗ
Ответный отзыв
Дуже приємно та комфортно працювати з Костянтином, чітке завдання та швидка оплата! :)
$260
10 баллов
6 месяцев назад
FigmaДизайн лендингов
Спасибо за дизайн, все ок!
Ответный отзыв
Спасибо за проект, понятное задние и моментальная оплата )
$900
10 баллов
9 месяцев назад
FigmaДизайн сайтов
Один из лучших дизайнеров, понимает с полу слова, рисует просто как бог. Другие дизайнеры из топ 5, рисуют какую-то фигню. Заказывал у 3 дизайнеров, топ 2, топ 3 и топ 4 этой бирже, в итоге нормальный только 1.
Ответный отзыв
Спасибо:) С Николаем очень комфортно работать, такие заказчики редкость, идеальное задание минимум правки и моментальная оплата!
$200
10 баллов
10 месяцев назад
FigmaДизайн сайтов
Все отлично. Сделал как и требовалось. Все мои замечания вносились оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Валерием. Четкое задание и моментальная оплата, спасибо за проект )
$260
10 баллов
год назад
FigmaTildaДизайн лендингов
Все було вчасно. Задоволений. Рекомендую виконавця.
Ответный отзыв
Дуже вдячний Павлу за проєкт, мінімум правок і швидка оплата!
Дизайн сайтов
166 отзывов
$30/час
от $150от 3 дней
#3