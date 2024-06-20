Один из лучших дизайнеров, понимает с полу слова, рисует просто как бог. Другие дизайнеры из топ 5, рисуют какую-то фигню. Заказывал у 3 дизайнеров, топ 2, топ 3 и топ 4 этой бирже, в итоге нормальный только 1.