Задача Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS ...
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- $15Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрытдень назад
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!!!ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! нужно сделать 7 практических работ НУЖЕН ОПЫТ РАБОТЫ С WIXWixКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $15
Задача Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Здравствуйте необходимо создать Пользовательский раздел, чтобы контролировать, у кого есть доступ к страницам вашего магазина. Это может быть полезно при оптовых или B2B-продажах. Выберите, хотите ли вы ограничить доступ для указавших пароль или для ...WixВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $15
сайт сделан на wix, идеальную работу не требую, главное подключить gpt, проект для учебы, сам не смог сделатьWixНаполнение сайтов1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Необхідно перенести наш сайт з платформи WIX на іншу платформу (роздивимось різні варіанти платформ)WixСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо оптимизировать сайт созданный на Adobe Portfolio либо на другой платформе (Wix, SquareSpace) для поисковых систем.WixПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется сделать качественный сайт на wix с хорошей сео оптимизацией Около 15 похожих страниц Дизайн один из готовых шаблонов Более точное тех задание смогу предоставить в ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Собственно, задача в заголовке. Нужно помочь настроить, чтобы на динамических страницах, которые подтягивают данные из базы данных CMS Wix, была мультиязычность в зависимости от того, какой язык выбрал пользователь. То есть, у ...WixСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Задача Нужна консультация веб-специалиста, веб-дизайнера, верстальщика, программиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Есть сайт на Wix, на нем в разделе CMS есть коллекция (то есть, список айтемов - и у каждого отдельная страница на сайте). Нужно сделать, чтобы на странице каждого из айтемов были ...WixСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 месяца назад
Добрый день! Я проф. преподаватель английского языка онлайн. Я преподаю в онлайн группах, которые формирую сам, используя многолетнюю положительную репутацию на рынке Риги и Латвии, а также "сарафанное радио". Специализируюсь я на тинейджерах 14-19 ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 месяца назад
Привет. Нужно создать плагин оплаты на базе уже готовых для текущего проекта для CMS: UMI.CMS Wix Задание во вложении:WixUMI.CMSВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 месяца назад
Салют. Только прямые исполнители, студии и посредники, не тратьте наше общее времяТребудется создать плагин оплаты на базе уже готовых [url=https://passimpay.io/modules]https://passimpay.io/modules[/url] для текущего проекта под:[list][*]Simpla[*]UMI.CMS[*]PHPShop[*]Netcat[*]ImageCMS[*]Wix[/list]После создания написать пошагавую документацию с скриншотами Пишите под какие системы можете создатьУказывайте цену ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $20
Задание Нужна консультация веб-специалиста, веб-дизайнера, верстальщика, программиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Доделать доправить сайт на Wix или создание сайта на world press Адаптированный для телефонаСайт для фотографа. примерно такой. Уже создан частично в wix. Надо подправить. ДоделатьWixВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Салют. Только прямые исполнители, студии и посредники, не тратьте наше общее время Требудется создать плагин оплаты на базе уже готовых https://passimpay.io/modules для текущего проекта под: Simpla UMI.CMS PHPShop Netcat ImageCMS ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Нужно перенести сайт с wix на wordptessСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Разработать простую, но эффективную платформу для детского образовательного центра на базе конструктора Wix. Кратко: дети получают задачу на листе бумаге. На этом же листе бумаги - qr code для входа на сайт. Дети решают задачу, фотографируют ...WixСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Виконавці тільки з України! Загальна ціль: Створити інструмент, який дозволить автоматизувати процес перетворення csv файлу з посилання з сайту імпортера у формат, який підходить для завантаження на сайт WIX. Ось ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1XUclgIla1xfWcsMGcB7Sj2WreJIfH1JEFH_-6Zh8Hbg/edit *макрос - це крайній варіант, краще автоматизуватиWixБазы данных2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад