Есть готовый сайт, собран в конструкторе wix. Сайт многостраничный рабочий. Посвящён творчеству, эзотерике и авторскому парфюму. На этом сайте созданы страницы Оракула онлайн. Под него уже есть коллекции базы данных, динамические страницы для рандомного выпадения карт Оракула с предсказаниями. Идея реализации Оракула такая: любой пользователь может попробовать Оракул один раз, получив рандомно одну из 56-ти карт Оракула. Если пользователь хочет получить предсказание ещё раз, то нажимая на ту же кнопку, что и в первый раз, он попадает на страницу, где ему будет предложена регистрация через платную подписку. Там он может выбрать тариф, заполнив форму, будет перенаправлен на страницу оплаты. (форма для подписки тоже готова и работает), после оплаты подписки это пользователь получает доступ к предсказаниями Оракула трижды в день. То есть, в течение 24-х часов он сможет получить 3 карты с предсказаниями. Если он пытается нажать 4-тый раз, то попадает на страницу, где ему будет предложено вернуться к Оракулу завтра. (эта страница тоже создана). Таким образом, контент весь уже есть, но нужно реализовать работу самого Оракула. Для этого нужно, как я понимаю, умение работать в конструкторах, опыт в wix code (velo) и знание JavaScript. Я могу ошибаться, так как я не специалист в этой области.