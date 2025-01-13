Требуется разместить готовый отзыв на Google Maps с использованием аккаунта, зарегистрированного в США. Аккаунт должен иметь отзывы только на компании США или быть пустым. Перед размещением необходимо согласовать аккаунт, после чего будет предоставлена ссылка и текст отзыва.
Активировать оракул на сайте, сделанном в wix
Есть готовый сайт, собран в конструкторе wix. Сайт многостраничный рабочий. Посвящён творчеству, эзотерике и авторскому парфюму. На этом сайте созданы страницы Оракула онлайн. Под него уже есть коллекции базы данных, динамические страницы для рандомного выпадения карт Оракула с предсказаниями. Идея реализации Оракула такая: любой пользователь может попробовать Оракул один раз, получив рандомно одну из 56-ти карт Оракула. Если пользователь хочет получить предсказание ещё раз, то нажимая на ту же кнопку, что и в первый раз, он попадает на страницу, где ему будет предложена регистрация через платную подписку. Там он может выбрать тариф, заполнив форму, будет перенаправлен на страницу оплаты. (форма для подписки тоже готова и работает), после оплаты подписки это пользователь получает доступ к предсказаниями Оракула трижды в день. То есть, в течение 24-х часов он сможет получить 3 карты с предсказаниями. Если он пытается нажать 4-тый раз, то попадает на страницу, где ему будет предложено вернуться к Оракулу завтра. (эта страница тоже создана). Таким образом, контент весь уже есть, но нужно реализовать работу самого Оракула. Для этого нужно, как я понимаю, умение работать в конструкторах, опыт в wix code (velo) и знание JavaScript. Я могу ошибаться, так как я не специалист в этой области.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Необходимо создать новую организацию в Google Maps для интернет-магазина. Задача включает в себя наполнение информации, чтобы обеспечить корректное отображение на картах. Уточните детали, необходимые для успешного выполнения задания.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Требуется написать отзывы в Telegram для наполнения сайтов. Оплата составляет 15-20 рублей за отзыв. Ищем исполнителей, способных обеспечить качественный контент.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Можно выполнить одно или оба задания. Нужен аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или Авито старше 3 месяцев. Тексты отзывов предоставляются. Оплата после успешной публикации.Наполнение сайтов68 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $25
Требуется написать необычный отзыв для банков ВТБ или Совком Банк. Работа займет не более 40 минут. Оплата производится сразу после одобрения банка. Подробности в личных сообщениях.Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $30
Відкрито вакансію для спеціаліста з роботи з Google Maps. Обов'язки включають створення та оптимізацію профілів у Google My Business, управління відгуками та проведення аудитів локацій. Пропонуємо конкурентну заробітну плату, гнучкий графік та можливість розвитку. Важливі навички: досвід з Google My Business, уважність до деталей, вміння працювати з Google Sheets та Google Docs.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется разместить отзывы на 10 сайтах-листингах. Необходимо обеспечить качественное наполнение контента, следуя указанным требованиям и стандартам. Работа должна быть выполнена в срок и с учетом всех нюансов.Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необхідна реєстрація на 2 маркетплейсах та OLX під ваші дані, а також наповнення близько 100 товарів на кожному з них. Оплата 2000 грн після виконання проекту.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $2
Необходимо оставить отзыв на Яндекс.Картах о компании Эксперт, находящейся по адресу: г. Тверь, проспект Победы д.3. Для выполнения задачи нужно найти компанию, перейти на её сайт, сделать заявку и получить текст отзыва для публикации. Оплата 200 рублей после проверки отзыва.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется копирайтер на постоянной основе для написания описаний к фильмам с использованием ChatGPT. Ожидается опыт работы с админкой DLE. Подробности в ТЗ.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт3 месяца назад