Разместить отзывы

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт33 заявки192 просмотра

Необходимо разместить отзывы на 10 сайтах-листингах

Написание отзывов
4 месяца назад
guest_1736412772392
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Наталия
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Была
18 часов назад
3 месяца назад
Ольга
 
28 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Крістіна
 
34 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Крістіна
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Была
23 дня назад
3 месяца назад
Артём
 
23 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
АндрійБойко
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Анна
 
35 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Каролина
 
28 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Оксана
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Світлана
 
46 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Анастасія
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Альона
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Ярослава
 
29 лет
год в сервисе
Была
14 часов назад
4 месяца назад
Кристина
 
30 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Марина
 
47 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Іванна
 
23 года
2 года в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Світлана
 
53 года
4 месяца в сервисе
Была
20 дней назад
4 месяца назад
Оксана
 
31 год
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Юлія
 
32 года
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Діана
 
23 года
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Денис
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Юрій
 
33 года
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Оксана
 
32 года
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
8 отзывов
4 месяца назад
Марта
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Анна
 
30 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Альона
 
37 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Ангелина
 
24 года
4 месяца в сервисе
Была
11 дней назад
4 месяца назад
Еріка
 
23 года
4 месяца в сервисе
Была
11 дней назад
4 месяца назад
Сергій
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Сергей
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
12 дней назад
4 месяца назад
Юлія
 
30 лет
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Игорь
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
5 дней назад
4 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Оператор служби підтримки

    Шукаємо оператора служби підтримки для взаємодії з користувачами через різні канали. Обов'язки включають надання консультацій з технічних та фінансових питань, ознайомлення з продуктами компанії та їх характеристиками. Вимоги: володіння українською мовою, комунікабельність і самоорганізація. Графік роботи позмінний, 2/2, можливість отримання бонусів та доступ до курсів.

    Общение с клиентами
    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Прозвонить 70 клиентов с АТС без продаж

    $10

    Необходимо прозвонить 70 клиентов для получения отзывов о продукции. За каждый звонок оплата составляет 5 грн., за оставленный отзыв - 25 грн. Звонки будут осуществляться через бесплатное приложение, которое будет настроено. Требуется наличие ПК с хорошим интернет-соединением и наушников с микрофоном. В перспективе возможны 500-700 звонков в месяц.

    Написание отзывовРассылка сообщенийViber
    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Ошибки при загрузке Elementor

    $20

    Требуется помощь в решении проблем с загрузкой плагина Elementor. Пользователи сталкиваются с ошибками при попытке его открыть. Ищется срочное решение для устранения неполадок и восстановления функциональности.

    Устранение ошибокElementor
    Служба поддержки1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад

  • Оператор чату

    Пропонується вакансія оператора чату з заробітною платою від 15 000 до 35 000 грн. Графік роботи позмінний, від 6 до 8 годин на день. Вимоги: вік 17-45 років, базове володіння ПК, швидке друкування, наявність комп'ютера/ноутбука та стабільний інтернет. Обов'язки включають підтримку текстового спілкування з клієнтами та складання автоматизованих розсилок.

    Служба поддержки3 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Менеджер чата

    $2000

    Требуется креативный менеджер чата для написания и редактирования текстов. Условия работы: удаленно, выплаты каждую неделю. Зарплата от 1200$ в первый месяц, с возможностью карьерного роста до 2500$ в месяц.

    Написание текстовРедактирование текстовTelegram
    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Сделать видеоопелляцию на Youtube

    Требуется подготовить видеоапелляцию для получения монетизации на YouTube. Подробная информация и описание будут предоставлены, необходим творческий подход к подаче материала.

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Опрос по базе

    Требуется провести обзвон базы из 1000 контактов с готовым опросом. Средняя длительность опроса составляет 7 минут, ожидается 150 успешных ответов. База и вопросы уже подготовлены.

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Проект: Удалённая поддержка для крупного клиента

    $1200

    Ищем фрилансера для выполнения задач в удалённой поддержке: обработка запросов через email и чат, составление отчётов, тестирование цифровых сервисов. Предлагаем гибкий график, обучение и долгосрочное сотрудничество. Требуются базовые навыки работы с компьютером и ответственность. Все взаимодействия происходят через защищённые каналы.

    Поддержка сайтовТестирование приложений
    Служба поддержки1 заявка
    Закрытнет даты