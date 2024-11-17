Ищется чат-менеджер для отправки сообщений по базе WhatsApp. Работа на 2-3 часа в день с гибким графиком. Подходит для студентов, мам в декрете и всех желающих подработать. Зарплата до 19000 рублей. Инструкции по выполнению задач будут предоставлены.