Пропонується вакансія оператора чату з заробітною платою від 15 000 до 35 000 грн. Графік роботи позмінний, від 6 до 8 годин на день. Вимоги: вік 17-45 років, базове володіння ПК, швидке друкування, наявність комп'ютера/ноутбука та стабільний інтернет. Обов'язки включають підтримку текстового спілкування з клієнтами та складання автоматизованих розсилок.
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