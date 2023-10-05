На сайте Worpress, построенном на фреймворке Elementor (это важно, так как если Вы не имели опыта работы с данными компонентами или аналогами, то будет сложновато) нужно внести несколько незначительных правок внешнего вида. Речь именно про ...
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- $10HTML-верстка4 заявкиОткрыт11 дней назад
Необхідно: Необхідно оновлення дизайну сайту + перенести на WordPress Elementor. Ми шукаємо веб-дизайнера, який спеціалізується на створенні сучасних сайтів на WordPress. У нас є функціонуючий корпоративний сайт - служба з ...Системы управления (CMS)4 заявкиОткрытмесяц назад
Сверстать страничку по примеру. Интересуют сроки и цены.HTML-верстка6 заявокЗакрытдень назад
- $15
Задача Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрытдень назад
Доброго дня. Діючий сайт на Wordpress+Elementor. Потрібно виправлення деяких помилок у PageSpeed Insights: Не використовує пасивні прослуховувачі, щоб покращити функцію прокручування. ...WordPressСайт на WordPressElementorВеб-программирование1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $60
Нужно внести исправления для двух страниц https://devep.wpengine.com https://devep.wpengine.com/readings/ в соответствии с макетами Figma Требуется опыт работы с WordPress, плагином ElementorВеб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Есть макет в фигме и сайт. Нужно сделать в соответствии с макетом все подробности скину исполнителю. Оставляйте то для связиFigmaElementorСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт4 дня назад
- $800
Приветствую. Ищу себе в помощь WP full-stack developer. Для выполнения всевозможных задач, проектов на WP. Людей без опыта или Elementor разработчиков просьба не отвечать. Любая информация не будет лишней: особенно опыт, стек, желаемая ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 дней назад
- $5
Пациент - playhouse.by сделан на elementor в мобильной версии слишком большое пустое пространство справа, надо убратьElementorHTML-верстка9 заявокЗакрытмесяц назад
- $100
1. В Wordpress сделать выбор города, с изменением строки url Пример: город Ташкент toshkent.site.ru город Ош osh.site.ru 2. В зависимости от города в название категории (прописывалось, но не создавалось дубликатов для каждого горда) ...WordPressElementorКарточки товаровСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт17 дней назад
Необходимо внести изменения в текущую тему сайта в соответствии с макетами. Структура темы сохраняется. Дочерняя тема на базе hello-elementor. Список задач: 1. Реализация новой цветовой схемы для веб-сайта. 2. Обновление ...HTML-верстка6 заявокЗакрытмесяц назад
- $100
Добрый день. Нужен сайт на элементоре. ТЗ: Сайт включает в себя: - Домашняя страница (дизайн прилагается) - 7 аналогичных подстраниц с несколькими разделами текст+изображение на каждой (дизайн прилагается) - Главное ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт21 день назад
- $20
Приветствую! -Задача - нужно помочь доделать сайт, с помощью инструмента elementor pro -Детали - уже распакована тема elementor start, шаблон с envato под эту тему, установлен elementor pro (null). Нужно поправить текста и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершенмесяц назад
Проект состоит из более простой первоочередной задачи и более интенсивной вторичной задачи. 1. Перенос РНР сервера на хостинг WP Elementor: https://www.cairsplan.com/cairs-plan-tool. Текущий сайт запрашивает функции по сохранению контента на экране в PDF и ...PHPJavascriptWordPressElementorВеб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $15
Задача Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $15
Нужно сверстать и создать виджет отзывов на ELEMENTORElementorВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $100
Сайт на WP сделан через ELEMENTOR Нужно убрать этот элементор и сделать через код Сайт простой Главная пару блоков Страница о нас Страница контакты Страница каталог Пишите примерный бюджетВеб-программирование5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $250
ТЗ перенос материалов laravel на wordpress Переносим с Ларавел. https://koloro.ua/ на сайте есть 2 языка. некоторые страницы не переведены на укр. переносим суда https://www.koloro.com.ua/ wordpress + elementor pro Переносим: ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $250
ТЗ перенос материалов laravel на wordpress Переносим с Ларавел. https://koloro.ua/ на сайте есть 2 языка. некоторые страницы не переведены на укр. переносим суда https://www.koloro.com.ua/ wordpress + elementor pro Переносим: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $100
Нужен разработчик WP для доработки шаблона и переноса его на ELEMENTORВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад