Сайт – цис64.рф

Построен на Wordpress с использованием темы Woodmart, на Elementor. На данный момент не работают формы отправки заявок, сделанные на HTML-блоках, в том самом Elementor’e.

Примечательно, что созданная для теста форма на Contact Form 7 работает в штатном режиме – заявки на почту отправляет исправно. Также исправно отправляется тестовое письмо, через специально установленный тестовый плагин. То есть, проблема не в сайте и не в хостинге, а именно в этих формах. Предположительно, где-то конфликт скриптов.

Нужно починить.

Предоплат и авансов не предусмотрено.

Оплата только по факту или безопасная сделка.

Подробности и доступы отправлю личным сообщением.