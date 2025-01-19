Починить формы обратной связи на сайте с Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки50 просмотров

Сайт – цис64.рф

Построен на Wordpress с использованием темы Woodmart, на Elementor. На данный момент не работают формы отправки заявок, сделанные на HTML-блоках, в том самом Elementor’e.

Примечательно, что созданная для теста форма на Contact Form 7 работает в штатном режиме – заявки на почту отправляет исправно. Также исправно отправляется тестовое письмо, через специально установленный тестовый плагин. То есть, проблема не в сайте и не в хостинге, а именно в этих формах. Предположительно, где-то конфликт скриптов.

Нужно починить.  

Предоплат и авансов не предусмотрено.

Оплата только по факту или безопасная сделка.

Подробности и доступы отправлю личным сообщением.

ElementorWordPressУстранение ошибок
3 месяца назад
dmy3
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

baoobab
Вадим 
20 лет
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
3 месяца назад
$10
1 день
Escrow
Надежный и профессиональный исполнитель - оперативно решил поставленную задачу, всегда был на связи, дал рекомендации по дальнейшей работе с правками. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик. Корректно описал задачу, предоставил всё необходимое для решения проблемы, был всегда на связи.

Заявки фрилансеров

Владимир
 
23 года
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4 дня назад
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3 месяца назад
Любовь
 
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5 месяцев в сервисе
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18 дней назад
5 отзывов
3 месяца назад
baoobab
Вадим 
20 лет
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
3 месяца назад