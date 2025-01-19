Необходимо разработать мем биржу на платформе Blockchain TON. Основные задачи включают создание токенов с автоматическим добавлением на биржу, получение ссылок на торговые пары и возможность обмена. Подробности обсуждаются в Telegram.
Починить формы обратной связи на сайте с Wordpress
Сайт – цис64.рф
Построен на Wordpress с использованием темы Woodmart, на Elementor. На данный момент не работают формы отправки заявок, сделанные на HTML-блоках, в том самом Elementor’e.
Примечательно, что созданная для теста форма на Contact Form 7 работает в штатном режиме – заявки на почту отправляет исправно. Также исправно отправляется тестовое письмо, через специально установленный тестовый плагин. То есть, проблема не в сайте и не в хостинге, а именно в этих формах. Предположительно, где-то конфликт скриптов.
Нужно починить.
Предоплат и авансов не предусмотрено.
Оплата только по факту или безопасная сделка.
Подробности и доступы отправлю личным сообщением.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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