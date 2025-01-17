Требуется интеграция cms могута - с mysklad , принцип действия . на данный момент интеграция работает в одну сторону выгрузка происходит только по заказам. нужно остатки редактировать из моего склада, а на сайте (но при учете что на сайте не будет отображься колличество деталей) выгрузка на авито- озон будет