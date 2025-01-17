Интеграция moguta - mysklad

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Закрыт1 заявка167 просмотров

Требуется интеграция cms могута - с mysklad , принцип действия . на данный момент интеграция работает в одну сторону выгрузка происходит только по заказам. нужно остатки редактировать из моего склада, а на сайте (но при учете что на сайте не будет отображься колличество деталей) выгрузка на авито- озон будет

Интеграция API
3 месяца назад
PANrace
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Андрей
 
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