Написати докер конфігурацію для додатку PHP (Laravel, Compose) + React

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Закрыт6 заявок316 просмотров

Потрібно підняти, та протестувати додаток в якому використовується ChatGPT + S3 + MySQL

Основна частина зроблена, потрібно тільки написати докер конфігурацію, також в додатку використовується S3 amazon (для тестування потрібно використовувати LocalStack).

Також там використовується досить багато сторонніх сервісів, на них я надам тестові ключі.

Лінка на репозиторій

https://github.com/ahmadrosid/pdfpintar

LaravelPHPReact
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