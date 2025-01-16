Необходимо разработать дизайн лендинга для благотворительного фонда, а также создать печатные материалы, включая визитки, фирменные наклейки и заготовки. Предоставьте свои лучшие работы для оценки. Ожидается креативный и привлекательный дизайн.
Написати докер конфігурацію для додатку PHP (Laravel, Compose) + React
Потрібно підняти, та протестувати додаток в якому використовується ChatGPT + S3 + MySQL
Основна частина зроблена, потрібно тільки написати докер конфігурацію, також в додатку використовується S3 amazon (для тестування потрібно використовувати LocalStack).
Також там використовується досить багато сторонніх сервісів, на них я надам тестові ключі.
Лінка на репозиторій
https://github.com/ahmadrosid/pdfpintar
Заявки фрилансеров
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