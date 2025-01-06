Требуется сделать (или может у вас уже есть) скрипт-приложение, которое сможет копировать ранее размещенные посты в Телеграме в нужный мне канал, а также чтобы была возможность размещения новых постов, например появился пост на одном канале - то сразу этот пост должен появиться в нужном мне канале.