Нужен скрипт для Telegram

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок180 просмотров

Требуется сделать (или может у вас уже есть) скрипт-приложение, которое сможет копировать ранее размещенные посты в Телеграме в нужный мне канал, а также чтобы была возможность размещения новых постов, например появился пост на одном канале - то сразу этот пост должен появиться в нужном мне канале.

Написание скриптов
4 месяца назад
infinitek
Евгений 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Макар
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Вадим
 
24 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Роман
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Віталій
 
35 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
онлайн
4 месяца назад
Анастасия
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
4 месяца назад
Жалгас
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
19 отзывов
4 месяца назад