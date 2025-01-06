Apk React Native CLI настройка рабочей среды

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Закрыт3 заявки12 просмотров

Заказ/помощь/настройка! React Native CLI создать с нуля с сценой react-three-fiber сбилдить apk.

Необходимо инициализировать папки android с React Native CLI

настроить запуск на эмулятор.

В приоритете по удаленеке, например по aeroamin.

установлено VSCode, Android Studio, прописаны но коряво или с ошибкой в пути переменные среды по этому гайду - https://timeweb.com/ru/community/articles/delaem-mobilnoe-prilozhenie-na-react-native-chast-1

(категорично без EXPO !) Буду рад помощи от профи в этом деле!

AndroidReact NativeРазработка мобильных приложений
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