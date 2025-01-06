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Apk React Native CLI настройка рабочей среды
Заказ/помощь/настройка! React Native CLI создать с нуля с сценой react-three-fiber сбилдить apk.
Необходимо инициализировать папки android с React Native CLI
настроить запуск на эмулятор.
В приоритете по удаленеке, например по aeroamin.
установлено VSCode, Android Studio, прописаны но коряво или с ошибкой в пути переменные среды по этому гайду - https://timeweb.com/ru/community/articles/delaem-mobilnoe-prilozhenie-na-react-native-chast-1
(категорично без EXPO !) Буду рад помощи от профи в этом деле!
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