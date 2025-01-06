Заказ/помощь/настройка! React Native CLI создать с нуля с сценой react-three-fiber сбилдить apk.

Необходимо инициализировать папки android с React Native CLI

настроить запуск на эмулятор.

В приоритете по удаленеке, например по aeroamin.

установлено VSCode, Android Studio, прописаны но коряво или с ошибкой в пути переменные среды по этому гайду - https://timeweb.com/ru/community/articles/delaem-mobilnoe-prilozhenie-na-react-native-chast-1

(категорично без EXPO !) Буду рад помощи от профи в этом деле!