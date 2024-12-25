Требуется разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP) для платформы управления данными. Основные задачи включают создание пользовательского интерфейса с личным кабинетом и панелью для редактирования данных, настройку базы данных, реализацию системы уведомлений, интеграцию с платежными системами и развертывание проекта на сервере. Укажите сроки и стоимость выполнения.
Binyan Trainer
1. Разработать приложение и планшеты "Binyan Trainer" сделать платными и опубликовать под ключ в магазинах App Store и Google Play.
Шрифты, окраску слов, оглавления и их переводы на русский, украинский, английский, уточняем в процессе тестирования
2. Для разработки приложения "Binyan Trainer" применяем моё приложение «Root Dictionaries», опубликованного в магазинах App Store и Google Play.
3. Описание приложения прилагаю в файле Trentr.html
Заявки фрилансеров
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