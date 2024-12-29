Требуется внести изменения в UI мобильного приложения на Flutter из-за нехватки времени предыдущего разработчика. Также необходима интеграция с Rest API и доработка для MVP и MMP. Если вы full-stack разработчик, то предусмотрена возможность разработки API на Laravel. Укажите стоимость за исправления UI.