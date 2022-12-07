Разработка сайтов под ключ, программирование, создание приложений

Здравствуйте! 

Меня зовут Андрей, я эксперт в области "Веб-разработка" уже более 5 лет.

Работаю с CMS-системами: OpenCart / MODx / Bitrix.

Отлично знаю Vue/React, PHP, Node.js.

На счету 127+ проектов, собственная команда разработки, а также - победа на национальном чемпионате WorldSkills Russia 2018 и 2020.

Ниже прикрепляю несколько примеров моих работ:

1. https://mytoomuch.ru/

2. https://fastoran.com/

3. https://doctoraist.ru/

4. https://maed.ru/

5. https://zhk-union.kz/

6 https://ex-u.kz

7. https://aptekapik.ru

8. http://vorteil-technology.ru/

Почему нужно выбрать меня, а не другого Исполнителя?

- Более 200 отзывов от довольных клиентов

- Современный взгляд

- На связи 24/7

- Работаю по Договору (ИП), или как физ.лицо

- Руковожу собственной командой для разработки крупных проектов (дизайнеры, программисты, проектировщики) - HPACE

Контакты для связи:

- Telegram: @mazaretto

Каждый из нас - специалист в своей области

Отзывы - https://vk.com/topic-163264797_41933567