Здравствуйте!
Меня зовут Андрей, я эксперт в области "Веб-разработка" уже более 5 лет.
Работаю с CMS-системами: OpenCart / MODx / Bitrix.
Отлично знаю Vue/React, PHP, Node.js.
На счету 127+ проектов, собственная команда разработки, а также - победа на национальном чемпионате WorldSkills Russia 2018 и 2020.
Ниже прикрепляю несколько примеров моих работ:
8. http://vorteil-technology.ru/
Почему нужно выбрать меня, а не другого Исполнителя?
- Более 200 отзывов от довольных клиентов
- Современный взгляд
- На связи 24/7
- Работаю по Договору (ИП), или как физ.лицо
- Руковожу собственной командой для разработки крупных проектов (дизайнеры, программисты, проектировщики) - HPACE
Контакты для связи:
- Telegram: @mazaretto
Каждый из нас - специалист в своей области
- Разработка личного кабинета для учета документов19 просмотров
- Разработка лендинга для компании "SRS24"19 просмотров
- Вёрстка и программирование Landing-Page16 просмотров
- Вёрстка и программирование Landing-Page11 просмотров
- Разработка и поддержка CRM-системы13 просмотров
- Разработка маркетплейса медицинской тематики23 просмотра
- Разработка поисковика по кинотеатрам (парсер)17 просмотров
- Разработка Landing-Page по Турам в абхазию6 просмотров
- Вёрстка и программирование продающего сайта7 просмотров
- Разработка Landing-Page по ремонту лодок9 просмотров
- Интернет-магазин под ключ "FashionRoom Milano"11 просмотров
- Разработка обучающего маркетплейса7 просмотров