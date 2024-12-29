Разработать приложение

$250
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Техническое задание

Израиль 29.12.2024 г

Обратите внимание! .  Мой аналог написан на Dart. Есть код  и бэкенд на сервере.

1. Разработать приложение и планшеты  "Binyan Trainer"  сделать платными и опубликовать под ключ в магазинах App Store и Google Play.

Шрифты, окраску слов, оглавления и их переводы на русский, украинский, английский, уточняем в процессе тестирования

2. Для разработки приложения "Binyan Trainer" применяем моё приложение «Root Dictionaries», опубликованного в магазинах App Store и Google Play.

3. Описание приложения прилагаю в файле Trentr.html

Разработка мобильных приложений
4 месяца назад
vladmus
68 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
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Владимир
 
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