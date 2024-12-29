Разработка биржи node, vue, next

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок37 просмотров

разработка биржи node, vue, next

простая биржа которая может создавать любые проекты и организовывать любые сделки- универсальная

Next.jsNode.jsVue.js
4 месяца назад
yevhen2023
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