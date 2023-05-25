Разработка веб и мобильных приложений, CRM-систем и кастом сайтов

🎯 10-летний опыт разработки программного обеспечения.

За годы практики я накопил уникальный опыт в разработке web и mobile приложений, а также выработал свой индивидуальный подход к

проектированию IT продуктов

Технологии, которыми я владею :

✅ Flutter (IOS ,Android )

✅ Android (Kotlin)

✅ IOS (Swift)

✅ Python (Django, Flask)

✅ PHP (Yii2, Laravel, Symfony )

✅ JavaScript (Vue.js, Nuxt.js, jQuery, AJAX)

✅ Java (Spring boot)

✅ MySQL, PostgresQL, MongoDB

✅ Bootstrap, CSS3, HTML5

✅ UX/ UI , Figma , Moqupus ,

Область моей компетенции:

✅ Мобильные приложения для IOS и Android

Огромный опыт в нативной и кроссплатформенной разработке позволяет мне и моей команде

создавать мобильные приложения любой сложности . В каждый новый проект мы

вкладываем все свои знания и навыки, поэтому вы можете быть уверены, что

получите продукт высшего качества.

✅ Программы учета и CRM системы .

Программы учета и CRM системы помогает бизнесу эффективнее управлять своими ресурсами, благодаря чему перед ним открываются

новые перспективы роста и развития. Свяжитесь со мной сейчас, чтобы получить

лучшее программное решение для выполнения рутинных задач.

✅ Индивидуальные сайты и веб-приложения

Индивидуальные сайты и веб-приложения отличаются максимальной кастомизацией пользовательского дизайна и web панели управления, благодаря чему

прорабатывается каждый элемент пользовательского интерфейса, что делает его максимально удобным в эксплуатации. Такие решения

значительно превосходят по удобству эксплуатации любые шаблонные продукты,системы.

✅ Admin -панели

Удобство и технологичность админ - панелей напрямую влияют на эффективность персонала, а

значит — и всего вашего бизнеса. Я и моя команда поможет разработать и

интегрировать индивидуальное цифровое решение, полностью адаптированное под

специфику компании.

✅ Высоконагруженные веб-интерфейсы: CRM, ERP, сервисы, порталы

Сервисы, трансформирующие внутренние процессы компании зачастую играют решающую роль в

развитии бизнеса. AVADA-MEDIA обладает практическим опытом реализации и

внедрения таких проектов.

✅ REST API для моб приложений и веб сервисов

REST API создает единый интерфейс взаимодействия с программным продуктом, благодаря чему улучшается стабильность и безопасность работы с бэкэндом.

Очень часто REST API создается в качестве бэкенда для моб и веб приложений , а также в виде независимого интерфейса для интеграции с другими сервисами.

✅ Сервисы для автоматизации бизнеса.

За годы моей практики я принимал участие, лично создавал десятки систем для

автоматизации предприятий , благодаря накопленному опыту я могу предложить удобный способ проектирования интерфейсов CRM и ERP систем , что позволяет создать систему максимально адаптированную под ваш бизнес . Поскольку , автоматизация — это неотъемлемая составляющая современной компании, которая намерена расти и

развиваться , я и моя команда полностью погружаются в процессы бизнеса, изучают их изнутри, и предлагают эффективные

индивидуальные решения.

✅ Тестирование ПО.

В современных реалиях невозможно разработать мобильное приложение, веб - сайт или систему управления предприятием без тестирования. Обеспечение проверки качества программного обеспечения является одним из важнейших этапов продакшна. Еще в процессе разработки я уделяю максимум внимания и моделирую практические ситуации, с которыми ПО может столкнуться после релиза, благодаря этому

выявляю потенциальные угрозы, баги и ошибки, а затем устраняю их еще до того, как цифрой продукт попадет в руки

конечного пользователя.

✅ UI/UX дизайн.

Красивый и удобный дизайн — это залог успеха программного продукта : моб приложения, веб сайта, crm системы. Именно

благодаря уникальному и удобному интерфейсу пользователи будут пользоваться

снова и снова программных продуктом .

Инструменты, которые мы используем в работе:

◼ GitHub

◼ TeamWork

◼ JIRA

◼ Bitbucket

◼ WebStorm IDEA , Visual Studio Code

🚀 Креативный подход и годы накопленного опыта смогут воплотить в жизнь ваши самые смелые замыслы и нестандартные задачи.

🚀 Рассматриваю не только проектную работу, но и долгосрочное сотрудничество с партнерами и стартапами.

🚀 Для обсуждения проекта мы всегда можем связаться online.

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https://avada-media.ua/en/portfolio/