🎯 10-летний опыт разработки программного обеспечения.
За годы практики я накопил уникальный опыт в разработке web и mobile приложений, а также выработал свой индивидуальный подход к
проектированию IT продуктов
Технологии, которыми я владею :
✅ Flutter (IOS ,Android )
✅ Android (Kotlin)
✅ IOS (Swift)
✅ Python (Django, Flask)
✅ PHP (Yii2, Laravel, Symfony )
✅ JavaScript (Vue.js, Nuxt.js, jQuery, AJAX)
✅ Java (Spring boot)
✅ MySQL, PostgresQL, MongoDB
✅ Bootstrap, CSS3, HTML5
✅ UX/ UI , Figma , Moqupus ,
Область моей компетенции:
✅ Мобильные приложения для IOS и Android
Огромный опыт в нативной и кроссплатформенной разработке позволяет мне и моей команде
создавать мобильные приложения любой сложности . В каждый новый проект мы
вкладываем все свои знания и навыки, поэтому вы можете быть уверены, что
получите продукт высшего качества.
✅ Программы учета и CRM системы .
Программы учета и CRM системы помогает бизнесу эффективнее управлять своими ресурсами, благодаря чему перед ним открываются
новые перспективы роста и развития. Свяжитесь со мной сейчас, чтобы получить
лучшее программное решение для выполнения рутинных задач.
✅ Индивидуальные сайты и веб-приложения
Индивидуальные сайты и веб-приложения отличаются максимальной кастомизацией пользовательского дизайна и web панели управления, благодаря чему
прорабатывается каждый элемент пользовательского интерфейса, что делает его максимально удобным в эксплуатации. Такие решения
значительно превосходят по удобству эксплуатации любые шаблонные продукты,системы.
✅ Admin -панели
Удобство и технологичность админ - панелей напрямую влияют на эффективность персонала, а
значит — и всего вашего бизнеса. Я и моя команда поможет разработать и
интегрировать индивидуальное цифровое решение, полностью адаптированное под
специфику компании.
✅ Высоконагруженные веб-интерфейсы: CRM, ERP, сервисы, порталы
Сервисы, трансформирующие внутренние процессы компании зачастую играют решающую роль в
развитии бизнеса. AVADA-MEDIA обладает практическим опытом реализации и
внедрения таких проектов.
✅ REST API для моб приложений и веб сервисов
REST API создает единый интерфейс взаимодействия с программным продуктом, благодаря чему улучшается стабильность и безопасность работы с бэкэндом.
Очень часто REST API создается в качестве бэкенда для моб и веб приложений , а также в виде независимого интерфейса для интеграции с другими сервисами.
✅ Сервисы для автоматизации бизнеса.
За годы моей практики я принимал участие, лично создавал десятки систем для
автоматизации предприятий , благодаря накопленному опыту я могу предложить удобный способ проектирования интерфейсов CRM и ERP систем , что позволяет создать систему максимально адаптированную под ваш бизнес . Поскольку , автоматизация — это неотъемлемая составляющая современной компании, которая намерена расти и
развиваться , я и моя команда полностью погружаются в процессы бизнеса, изучают их изнутри, и предлагают эффективные
индивидуальные решения.
✅ Тестирование ПО.
В современных реалиях невозможно разработать мобильное приложение, веб - сайт или систему управления предприятием без тестирования. Обеспечение проверки качества программного обеспечения является одним из важнейших этапов продакшна. Еще в процессе разработки я уделяю максимум внимания и моделирую практические ситуации, с которыми ПО может столкнуться после релиза, благодаря этому
выявляю потенциальные угрозы, баги и ошибки, а затем устраняю их еще до того, как цифрой продукт попадет в руки
конечного пользователя.
✅ UI/UX дизайн.
Красивый и удобный дизайн — это залог успеха программного продукта : моб приложения, веб сайта, crm системы. Именно
благодаря уникальному и удобному интерфейсу пользователи будут пользоваться
снова и снова программных продуктом .
Инструменты, которые мы используем в работе:
◼ GitHub
◼ TeamWork
◼ JIRA
◼ Bitbucket
◼ WebStorm IDEA , Visual Studio Code
🚀 Креативный подход и годы накопленного опыта смогут воплотить в жизнь ваши самые смелые замыслы и нестандартные задачи.
🚀 Рассматриваю не только проектную работу, но и долгосрочное сотрудничество с партнерами и стартапами.
🚀 Для обсуждения проекта мы всегда можем связаться online.
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