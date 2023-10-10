Маркетплейс ByTheWay

ByTheWay — это международный сервис попутных перевозок, позволяющий не только экономить, но и зарабатывать на транспортировке. Так, отправители и получатели могут заказать в приложении доставку грузов из любой точки мира с минимальными комиссиями, а для водителей — это прекрасная возможность получить дополнительный доход, не отклоняясь от основного маршрута.

ByTheWay предоставляет пользователям широкий функционал для управления объявлениями, маршрутами и посылками. Предлагаем рассмотреть основные возможности веб-платформы подробнее:

Быстрая регистрация и авторизация. Для регистрации на сайте пользователи могут воспользоваться стандартным способом и заполнить данные вручную, авторизоваться в один клик с помощью существующего аккаунта Google, Facebook, Apple ID. Для этого наша команда выполнила все необходимые интеграции.

Личный кабинет. В своем личном кабинете пользователь может изменять контактные данные и персональную информацию, указать предпочтительный язык общения, просматривать «Избранное», а также мониторить собственные объявления, посылки и маршруты.

Объявления. После авторизации пользователь может разместить неограниченное количество объявлений, которые после проверки будут добавлены в общий листинг. Чтобы обеспечить комфортный поиск товаров в общем списке, мы внедрили обширную систему фильтров.

Размещение в ТОПе. Чтобы выделить свое объявление и увеличить шансы на продажу товара, пользователь может воспользоваться платной функцией и разместить свое предложение в блоке «ТОП-объявления», который расположен выше основного списка. Аналогичный функционал реализован и в разделе «Посылки».

Чат с автопереводчиком. Поскольку ByTheWay — это международная платформа, мы интегрировали в чат автоматический переводчик. Благодаря этому пользователи сразу получают сообщения на языке, который был указал предпочтительным в личном кабинете.

Возможные варианты доставки. Функция добавлена в карточку объявления и позволяет мгновенно подобрать водителя, который доставит товар по указанному маршруту.