Online платформа Efir Cards

Efir Cards - это онлайн-платформа, которая поможет бизнесу запускать прибыльные и управляемые программы лояльности. В Efir Cards компаниям доступно создание виртуальных скидочных карт по одному из 4-х шаблонов. После получения такой карты, клиент сможет добавить ее в Google Pay или Apple Wallet и использовать при оплате товаров и услуг прямо со своего смартфона.

Efir Cards дает возможность организовать практически любую программу лояльности через выпуск специальных виртуальных карт:

Скидочные.

Скидочные с накоплением.

Кэшбэк-карт.

Карта со штампом.

После оформления карты клиент получает доступ к бонусам и скидкам в своем смартфоне, а компания — базу постоянных клиентов, которую можно «прогревать», мотивировать и расширять.

Для дальнейшей работы с базой клиентов в Efir есть встроенный функционал рассылок: push-уведомлений, Telegram и E-mail-сообщений.

Используя Efir Cards, бизнес не просто переводит программы лояльности в цифровой формат, но также получает эффективные инструменты для их контроля и управления. Все данные собираются системой автоматически и обновляются в режиме реального времени. Соответственно вы всегда будете знать, сколько и каких скидочных карт оформлено, какой на них остаток бонусных средств или установленный процент скидок, количество совершенных транзакций и их суммы. Используя эти данные вы сможете улучшить взаимоотношения с клиентами и выстраивать более эффективные стратегии развития бизнеса.