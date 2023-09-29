Требуется фронтенд-разработчик под проект: Нужна разработка фронта с нуля на React/Next.js (опыт не менее 2 лет). На бэке будет REST api (бэк и дизайн с заказчика). После разработки планируется развитие системы, а также создание мобильного приложения на React ...