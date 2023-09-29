Нужна верстка по дизайну, SEO-friendly (семантическая верстка, SSR, адаптивность в соответствии с дизайном), функционалом локализации (мультиязычность). Желательно использовать next.js (app directory), но другие варианты тоже обсуждаемыми. Для желаемого варианта есть база (boilerplate), на которую можно ...
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- Next.jsHTML-верстка13 заявокЗакрыт10 дней назад
Всем привет! Необходимо доделать готовую верстку (внести правки, опираясь на макеты дизайна ПСД) на фреймворке next.js (необходим опыт именно с этим фреймворком) Подробности и обьем работ буду отправлять в ответ на предложенияNext.jsHTML-верстка15 заявокЗакрыт20 дней назад
Добрый день постоянно слетают таймзоны при открытии записи из бэка на фронте и последующем обновлении этой сущности с фронта на бэк. Нужна получасовая устная консультация (google meets). ...JavascriptNext.jsNestJSВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Есть верстка, на https://nextjs.org/ необходимо реализовать jwt авторизацию и аутентификацию, т.е есть обращение к бэкенду. и на основании токена, через REST API забирать данные, и заполнять в страницах. Сайт содержит примерно 20 ...RESTNext.jsВеб-программирование12 заявокЗакрытмесяц назад
нужна помощь в настройке nginx для проекта. Проект на Next.js, сервер на Яндекс.Облаке. Если есть такая возможность, вместе разобрать нужную конфигурацию. вообще, проблема срочная, у вас будет возможность сегодня со мной контактировать? ...NginxNext.jsНастройка NginxВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Здравствуйте. Я делаю себе сайт. Мой основной подрядчик делает бакенд (laravel) и часть фронтенда (nextjs, react). Я делаю часть фронтенда (html, sass). Текущая версия сайта: https://develop.rb-design.ru/ Есть прототипы страниц: https://prototype.rb-design.ru/pages.html Прототипы сделаны с использованием ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Добрый день требуется натяннуть готовую верстку сделанную на html, на nextjs последний версии порядка 40 макетов, сложность уровня crm системаHTMLNext.jsHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Добрый день. Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка ...JavascriptNext.jsReact.jsВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $500
1 Техническая часть 1.1 Общие рекомендации по работе сайта 1.2 Внутренние настройки сайта (коды состояния HTTP и .htaccess) 1.3 Генерация URL 1.4 Карта сайта sitemap.xml 1.5 Файл robots.txt и мета значения robots 1.7 Поддержка адаптивной ...Next.jsКарточки товаровИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо выполнить верстку для 3-х идентичных сайтов на Next.js Ссылки на дизайны: https://www.figma.com/file/8OcfETwuWWllIySBOk4IMW/ac-guys?node-id=0%3A1&t=TDsAD5FX5cBQLjKG-0 https://www.figma.com/file/pR9tDJGVhCjiYbP0IUOqYk/cybernet?type=design&node-id=74-3&mode=design https://www.figma.com/file/7sefZqZB1DUxM9OXXuvPwo/HVAC-design?type=design&node-id=0-1&mode=designNext.jsHTML-верстка10 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется реализовать веб - приложение. В приложение имеется регистрация пользователя посредством ввода кода, полученного в реферальной ссылке; Далее занесение пользователем данных в свой профиль; Авторизация зарегистрированного в приложении пользователя; Реализация предложения (с внесением фотографии, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $300
Нужен в проект фронтенд разработчик, для разработки личного кабинета в формате pwa. Суммарно 15 страниц вместе с авторизацией, логика максимально простая. Рассматриваем только стек: next.js + typescript Важно чтобы вы хорошо знали этот ...TypeScriptNext.jsСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $20
Деплой може бути на будь яку ОС сервера чи то Ubuntu чи інше, сервер Apachi або теж який підтримується на сервері, спеціаліста виберу по заявках, для спеціаліста який розуміється це година часу, Україна, націлений на ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется фронтенд-разработчик под проект: Нужна разработка фронта с нуля на React/Next.js (опыт не менее 2 лет). На бэке будет REST api (бэк и дизайн с заказчика). После разработки планируется развитие системы, а также создание мобильного приложения на React ...RESTReact NativeNext.jsReact.jsВеб-программирование12 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Создать шаблон портала который будет использовать технологии next.js и брать данные из бэкенда через API. Каждый портал будет отображать данные которые будут передаваться основываясь на ID клиента. Дизайн и API будут разработаны другими командами в ...Next.jsВеб-программирование7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Добрый день Ищу качественного верстальщика - есть макеты в figma (50 страниц, много однотипных - за основу берем ui библиотеку https://rsuitejs.com/ - есть человек который хорошо знает ...FigmaNext.jsHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Необходимо разработать интерфейс для приложения в стиле CRUD, на базе библиотеки компонентов https://ui.shadcn.com/ Если есть умения с next.js - будет плюсом. Разработка на базе макета и структуры с требованиями. Просьба указать примеры работ на react.Next.jsReact.jsВеб-программирование11 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $50
Необходимо разработать сайт, предположительно с использованием next.js / express.js Все подробности первичные в документе приложенном, пишите плиз, если только вам все это знакомо и знаете как реализовать, а также не смущает бюджет.Next.jsСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Нужен Middle+ Fullstack React/Next.js разработчик на несколько задач, подробнее расскажу при личном общении. Просьба выслать Ваш git, проекты в которых учавствовали и по возможности cv P.S. Ищем частного разработчика, агенства, студии, посредники не интересуютВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Приветствую Необходимо сверстать несколько страниц - и главное на NextJS Будет плюсом если вы работали с анимациями Страниц будет несколько - переключение ssr Мобильная версия и пкNext.jsHTML-верстка11 заявокЗакрыт9 месяцев назад