Заказать услуги программиста Next.js

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  • Нужна верстка по дизайну

    Нужна верстка по дизайну, SEO-friendly (семантическая верстка, SSR, адаптивность в соответствии с дизайном), функционалом локализации (мультиязычность). Желательно использовать next.js (app directory), но другие варианты тоже обсуждаемыми. Для желаемого варианта есть база (boilerplate), на которую можно ...

    Next.js
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 дней назад

  • Доделать верстку на next.js

    Всем привет! Необходимо доделать готовую верстку (внести правки, опираясь на макеты дизайна ПСД) на фреймворке next.js (необходим опыт именно с этим фреймворком) Подробности и обьем работ буду отправлять в ответ на предложения

    Next.js
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    20 дней назад

  • Нужно решить проблемы с таймзонами (js)

    Добрый день постоянно слетают таймзоны при открытии записи из бэка на фронте и последующем обновлении этой сущности с фронта на бэк. Нужна получасовая устная консультация (google meets). ...

    JavascriptNext.jsNestJS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Написать фронтенд Nextjs

    $1000

    Есть верстка, на https://nextjs.org/ необходимо реализовать jwt авторизацию и аутентификацию, т.е есть обращение к бэкенду. и на основании токена, через REST API забирать данные, и заполнять в страницах. Сайт содержит примерно 20 ...

    RESTNext.js
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Нужна помощь в настройке nginx для проекта на Next.js

    нужна помощь в настройке nginx для проекта. Проект на Next.js, сервер на Яндекс.Облаке. Если есть такая возможность, вместе разобрать нужную конфигурацию. вообще, проблема срочная, у вас будет возможность сегодня со мной контактировать? ...

    NginxNext.jsНастройка Nginx
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Доработка HTML CSS Реакт

    Здравствуйте. Я делаю себе сайт. Мой основной подрядчик делает бакенд (laravel) и часть фронтенда (nextjs, react). Я делаю часть фронтенда (html, sass). Текущая версия сайта: https://develop.rb-design.ru/ Есть прототипы страниц: https://prototype.rb-design.ru/pages.html Прототипы сделаны с использованием ...

    JavascriptLaravelHTMLCSSjQuerySASSNext.jsReact.js
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Натяжка верстки на nextjs

    Добрый день требуется натяннуть готовую верстку сделанную на html, на nextjs последний версии порядка 40 макетов, сложность уровня crm система

    HTMLNext.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Парсер с уведомлением в ТГ на JS

    Добрый день. Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка ...

    JavascriptNext.jsReact.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Розробити інтеренет магазин на Next.js, CMS - Strapi

    $500

    1 Техническая часть 1.1 Общие рекомендации по работе сайта 1.2 Внутренние настройки сайта (коды состояния HTTP и .htaccess) 1.3 Генерация URL 1.4 Карта сайта sitemap.xml 1.5 Файл robots.txt и мета значения robots 1.7 Поддержка адаптивной ...

    Next.jsКарточки товаров
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Верстка для 3-х идентичных сайтов на Next.js

    Необходимо выполнить верстку для 3-х идентичных сайтов на Next.js Ссылки на дизайны: https://www.figma.com/file/8OcfETwuWWllIySBOk4IMW/ac-guys?node-id=0%3A1&amp;t=TDsAD5FX5cBQLjKG-0 https://www.figma.com/file/pR9tDJGVhCjiYbP0IUOqYk/cybernet?type=design&amp;node-id=74-3&amp;mode=design https://www.figma.com/file/7sefZqZB1DUxM9OXXuvPwo/HVAC-design?type=design&amp;node-id=0-1&amp;mode=design

    Next.js
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Требуется реализовать веб - приложение

    Требуется реализовать веб - приложение. В приложение имеется регистрация пользователя посредством ввода кода, полученного в реферальной ссылке; Далее занесение пользователем данных в свой профиль; Авторизация зарегистрированного в приложении пользователя; Реализация предложения (с внесением фотографии, ...

    MySQLPostgreSQLDockerNext.jsReact.jsNestJS
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Фронтенд разработчик стек: next.js + typescript

    $300

    Нужен в проект фронтенд разработчик, для разработки личного кабинета в формате pwa. Суммарно 15 страниц вместе с авторизацией, логика максимально простая. Рассматриваем только стек: next.js + typescript Важно чтобы вы хорошо знали этот ...

    TypeScriptNext.js
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Потрібно задеплоїти react.js+strapi.js(подібне до next.js) на VDS

    $20

    Деплой може бути на будь яку ОС сервера чи то Ubuntu чи інше, сервер Apachi або теж який підтримується на сервері, спеціаліста виберу по заявках, для спеціаліста який розуміється це година часу, Україна, націлений на ...

    UbuntuNext.jsReact.js
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Разработка фронта на React/Next.js

    Требуется фронтенд-разработчик под проект:  Нужна разработка фронта с нуля на React/Next.js (опыт не менее 2 лет).  На бэке будет REST api (бэк и дизайн с заказчика).  После разработки планируется развитие системы, а также создание мобильного приложения на React ...

    RESTReact NativeNext.jsReact.js
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Создать портал для сервиса заказов туристических туров

    Создать шаблон портала который будет использовать технологии next.js и брать данные из бэкенда через API. Каждый портал будет отображать данные которые будут передаваться основываясь на  ID клиента.  Дизайн и API будут разработаны другими командами в ...

    Next.js
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Нужен верстальщик

    Добрый день Ищу качественного верстальщика - есть макеты в figma (50 страниц, много однотипных - за основу берем ui библиотеку https://rsuitejs.com/ - есть человек который хорошо знает ...

    FigmaNext.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Разработка интерфейса приложения в стиле CRUD (react / next.js)

    Необходимо разработать интерфейс для приложения в стиле CRUD, на базе библиотеки компонентов https://ui.shadcn.com/ Если есть умения с next.js - будет плюсом. Разработка на базе макета и структуры с требованиями. Просьба указать примеры работ на react.

    Next.jsReact.js
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Сайт на next.js / express.js

    $50

    Необходимо разработать сайт, предположительно с использованием next.js / express.js Все подробности первичные в документе приложенном, пишите плиз, если только вам все это знакомо и знаете как реализовать, а также не смущает бюджет.

    Next.js
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Middle+ Fullstack React/Next.js разработчик

    Нужен Middle+ Fullstack React/Next.js разработчик на несколько задач, подробнее расскажу при личном общении. Просьба выслать Ваш git, проекты в которых учавствовали и по возможности cv P.S. Ищем частного разработчика, агенства, студии, посредники не интересуют

    Next.jsReact.jsGit
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Сверстать несколько страниц на NextJS

    Приветствую Необходимо сверстать несколько страниц - и главное на NextJS Будет плюсом если вы работали с анимациями Страниц будет несколько - переключение ssr Мобильная версия и пк

    Next.js
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад