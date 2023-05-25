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  • Aidas.us

    Для проекта https://new.aidas.us/ требуется веб разработчик для регулярных доработок и обслуживания. 1. Postgresql - основная база данных. a. mariadb - текущая база данных, нужен перенос данных в новую. 2. Redis - промежуточная ...

    PythonPostgreSQLFirebaseRedisVue.jsFastAPI
    Веб-программирование1 заявка
    Открыт
    15 дней назад

  • Примитивное iOS Webview приложение

    Ищу разработчика на постоянку. Требуется iOS Webview приложение с настроенной клоакой. В мобильную игру (которую я предоставлю) нужно вшить модуль WebView на конкретный сайт. Основные требования: 1. Должен быть чистый и уникальный ...

    HTMLiOSFirebase
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    23 минуты назад

  • Разработать мобильное приложение

    Приложение на Android с использованием Compose ( с последующей интеграцией Firebase ) Приложение с элементами игры. Делать на последней версии Android Studio - чтобы в дальнейшем можно было интегрировать crashLytics и аналитику. Базы ...

    AndroidПриложение для AndroidFigmaFirebase
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Доработка приложения на Ionic

    Нужны доработки приложения для магазина контактных линз на ionic. Сейчас есть несколько задач: 1. Адаптировать веб-версию под большие экраны; 2. Протестировать push уведомления по определенным сценариям (срок замены линз, акция итд); ...

    NginxIonicFirebaseDockerVue.js
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Необхідно розробити додаток на Андроїд з декількома екранами

    [b]Задача:[/b] разработать приложение с статьями добавлеными через фаербейс, демо котировками и готовым графиком [b]Дизайн: [/b]https://www.figma.com/file/70LBZzDNwrvYsGKZrj2pdQ/Stoks?type=design&amp;node-id=0%3A1&amp;mode=design&amp;t=EbBOVVblLY4wnFFF-1 [b]Описание задачи:[/b] [b]1. Экран "Trading"[/b] На данном экране будет отображаться график. Данный график будем подключать при помощи фрейма и готового кода графика. Документация: [url=https://tradingview.github.io/lightweight-charts/]https://tradingview.github.io/lightweight-charts/[/url] Мы уже подключали ...

    Firebase
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Доработка ios приложения с использованием SwiftUI, Firebase

    [list][*][b]У меня есть недоработанное приложение, нужно для диплома, нужно до 23.06 18:00[/b][*][b]Аналог инстаграмма. Нужно, чтобы на главной странице отображались посты людей, на которых подписан аккаунт(как и в инстаграмма)[/b][*][b]Дополнительно, если получится: сделать уведомления(чтобы когда другой пользователь ...

    iOSFirebase
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Разработка android приложения

    Нужно создать приложение для проверки гостов, база данных - firebase. android studio, Java ознакомься с прототипами : [url=https://www.figma.com/file/P3xopx9oPjs9v7emE8rJC8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF?type=design]https://www.figma.com/file/P3xopx9oPjs9v7emE8rJC8/Прототип?type=design[/url]&amp;node-id=0%3A1&amp;t=v1OtmUx7eB43Na18-1 Большинство окон готово, авторизация и регистрация с подключённой firebase. Если сможете сделать все остальное, будет замечательно, если нет - то ...

    AndroidJavaFirebase
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Приложение для ios и android

    приложение на flutter на 80 страниц (дизайн в фигме) лого есть текста есть нужно бекенд логика админка (пример яндекс еда) функционал и дизайн похож приложение для курьеров с отслеживанием онлайн оплата балы и все такое хостинг есть домен есть аккаунты в firebase-app ...

    AndroidiOSПриложение для iOSFigmaFlutterFirebase
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Проект на Java в android studio, считывание данных с firebase

    Мобильное приложение в android studio на java для школьного расписания (думаю, довольно стандартная тема курсовой) с авторизацией, выводом расписания для классов  (2-3 класса) и учителей (тоже можно 2-3 учителя) и возможностью поиска по классам, учителям. ...

    AndroidПриложение для AndroidJavaFirebase
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Добавить функционал на проект Angular

    На данный момент есть сайт. На нем реализована система авторизации и регистрации аккаунта через БД firebase. Также есть страница магазина с карточками товара. Необходимо сделать 2 вещи. 1)сверстать сам аккаунт а точнее профиль пользователя, в котором ...

    AngularFirebaseКарточки товаров
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Нужно сделать flutter финтех/крипто приложение уже есть веб

    Нужно дешево упаковать небольшое веб приложение во flutter и засунуть в сторы есть небольшое приложение, нужно самым дешевым и быстрым способом засунуть его в сторы(google/apple) Кто готов взяться и сотрудничать, напишитевеб построен весь на firebase, поэтому с ...

    FlutterFirebase
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Блок-схемы к программному средству

    Нужны блок-схемы для разработанной программы: 1. Схема программы (Для формата A3) 2. Схемы алгоритмов авторизации/регистрации (Для формата A4) 3. Схемы разделов "Сжатие", "Архив" и "Облако" (Для формата A4) p.s.  1. Авторизация/регистрация происходит с использованием Google API (Firebase) (Логин и пароль: ...

    Firebase
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Реализовать воспроизведение следующего/предыдущего трека из плейлиста

    Нужна помощь с реализацией воспроизведения следующего/предыдущего элемента из плейлиста для учебного проекта. Программа разрабатывается на языке Dart (Flutter), треки воспроизводятся из Firestore (Firebase). Для воспроизведения музыки используется плагин audioplayers. Очень буду благодарен, если у исполнителя получится созвониться в ...

    FlutterFirebase
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • IOS приложение с помощью которого можно будет менять оформление

    $1700

    Цель Разработать ios приложение, с помощью которого можно будет менять оформление клавиатуры и выбирать шрифты. Примеры приложений: [url=https://apps.apple.com/us/app/id1480383173]https://apps.apple.com/us/app/id1480383173[/url] [url=https://apps.apple.com/us/app/id1103138272]https://apps.apple.com/us/app/id1103138272[/url] [url=https://apps.apple.com/us/app/id1035199024]https://apps.apple.com/us/app/id1035199024[/url] Дизайн Макет в Figma [url=https://www.figma.com/file/RNk8S0SstEeHUIMKiK1FLh/Fonts?node-id=255-1670]https://www.figma.com/file/RNk8S0SstEeHUIMKiK1FLh/Fonts?node-id=255-1670[/url] Путь пользователя: [list] [*]Установка приложения [*]Запуск [*]Онбординг ...

    iOSFigmaFirebase
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • [Android] Разработка приложения AppLock. Нативный язык Kotlin/Java.

    $3000

    Ищем талантливого разработчика для создания мобильного приложения "AppLock" на платформе Android! [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martianmode.applock&amp;hl=en]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martianmode.applock&amp;hl=en[/url] аналог приложения по функционалу , которое требуется реализовать. Подготовлен уникальный дизайн в Figma и ТЗ. [list][*] Функционал AppLock включает блокировку приложений с использованием пароля, графического ...

    AndroidFigmaJavaFirebaseKotlinGit
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Разработчик мобильных приложений IOS (middle)

    Ищем опытного разработчика на full-time (middle) Что ожидаем от кандидата: [list][*]Самостоятельная разработка по готовым дизайнам приложений под IOS на [b]языке[/b] [b]Swift[/b];[*]Работа с различными SDK (Firebase, AppMetrika, AppsFlyer, AppHud, SDK Facebook, и тд);[*]Создание API интеграций со сторонними ...

    iOSПриложение для iOSFirebaseSwift
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • BlackJack игру в андроидстудио

    Нужно сделать в androidstudio не слишком сложный проект, играть чтобы можно было только офлайн с дилером, при входе чтобы использовался dialog с логином и регистрацией игрока, сделать запоминание персональных данных( фамилия,имя) с помощью SharedPreferences и ...

    Firebase
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад