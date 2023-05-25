Для проекта https://new.aidas.us/ требуется веб разработчик для регулярных доработок и обслуживания. 1. Postgresql - основная база данных. a. mariadb - текущая база данных, нужен перенос данных в новую. 2. Redis - промежуточная ...
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- Веб-программирование1 заявкаОткрыт15 дней назад
Ищу разработчика на постоянку. Требуется iOS Webview приложение с настроенной клоакой. В мобильную игру (которую я предоставлю) нужно вшить модуль WebView на конкретный сайт. Основные требования: 1. Должен быть чистый и уникальный ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт23 минуты назад
Приложение на Android с использованием Compose ( с последующей интеграцией Firebase ) Приложение с элементами игры. Делать на последней версии Android Studio - чтобы в дальнейшем можно было интегрировать crashLytics и аналитику. Базы ...Закрыт4 месяца назад
Нужны доработки приложения для магазина контактных линз на ionic. Сейчас есть несколько задач: 1. Адаптировать веб-версию под большие экраны; 2. Протестировать push уведомления по определенным сценариям (срок замены линз, акция итд); ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать Web-view приложение для сайта c уведомлениями через firebase.FirebaseЗакрыт5 месяцев назад
[b]Задача:[/b] разработать приложение с статьями добавлеными через фаербейс, демо котировками и готовым графиком [b]Дизайн: [/b]https://www.figma.com/file/70LBZzDNwrvYsGKZrj2pdQ/Stoks?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=EbBOVVblLY4wnFFF-1 [b]Описание задачи:[/b] [b]1. Экран "Trading"[/b] На данном экране будет отображаться график. Данный график будем подключать при помощи фрейма и готового кода графика. Документация: [url=https://tradingview.github.io/lightweight-charts/]https://tradingview.github.io/lightweight-charts/[/url] Мы уже подключали ...FirebaseЗакрыт5 месяцев назад
[list][*][b]У меня есть недоработанное приложение, нужно для диплома, нужно до 23.06 18:00[/b][*][b]Аналог инстаграмма. Нужно, чтобы на главной странице отображались посты людей, на которых подписан аккаунт(как и в инстаграмма)[/b][*][b]Дополнительно, если получится: сделать уведомления(чтобы когда другой пользователь ...iOSFirebaseЗакрыт6 месяцев назад
Нужно создать приложение для проверки гостов, база данных - firebase. android studio, Java ознакомься с прототипами : [url=https://www.figma.com/file/P3xopx9oPjs9v7emE8rJC8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF?type=design]https://www.figma.com/file/P3xopx9oPjs9v7emE8rJC8/Прототип?type=design[/url]&node-id=0%3A1&t=v1OtmUx7eB43Na18-1 Большинство окон готово, авторизация и регистрация с подключённой firebase. Если сможете сделать все остальное, будет замечательно, если нет - то ...Закрыт6 месяцев назад
приложение на flutter на 80 страниц (дизайн в фигме) лого есть текста есть нужно бекенд логика админка (пример яндекс еда) функционал и дизайн похож приложение для курьеров с отслеживанием онлайн оплата балы и все такое хостинг есть домен есть аккаунты в firebase-app ...Закрыт7 месяцев назад
1) Просто вебвью 2) Веб вью с пушами, пуши будут персонализированными, нужно будет вытаскивать id юзера из куки, после по этому id отправлять на бэк firebase tokenFirebaseЗакрыт7 месяцев назад
Мобильное приложение в android studio на java для школьного расписания (думаю, довольно стандартная тема курсовой) с авторизацией, выводом расписания для классов (2-3 класса) и учителей (тоже можно 2-3 учителя) и возможностью поиска по классам, учителям. ...Закрыт7 месяцев назад
На данный момент есть сайт. На нем реализована система авторизации и регистрации аккаунта через БД firebase. Также есть страница магазина с карточками товара. Необходимо сделать 2 вещи. 1)сверстать сам аккаунт а точнее профиль пользователя, в котором ...AngularFirebaseКарточки товаровИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Нужно дешево упаковать небольшое веб приложение во flutter и засунуть в сторы есть небольшое приложение, нужно самым дешевым и быстрым способом засунуть его в сторы(google/apple) Кто готов взяться и сотрудничать, напишитевеб построен весь на firebase, поэтому с ...FlutterFirebaseМобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Нужны блок-схемы для разработанной программы: 1. Схема программы (Для формата A3) 2. Схемы алгоритмов авторизации/регистрации (Для формата A4) 3. Схемы разделов "Сжатие", "Архив" и "Облако" (Для формата A4) p.s. 1. Авторизация/регистрация происходит с использованием Google API (Firebase) (Логин и пароль: ...FirebaseСистемное программированиенет заявокЗакрыт8 месяцев назад
Нужна помощь с реализацией воспроизведения следующего/предыдущего элемента из плейлиста для учебного проекта. Программа разрабатывается на языке Dart (Flutter), треки воспроизводятся из Firestore (Firebase). Для воспроизведения музыки используется плагин audioplayers. Очень буду благодарен, если у исполнителя получится созвониться в ...FlutterFirebaseЗакрыт8 месяцев назад
Навыки, знание FireBase, умение разбираться в новых подходах и библиотеках, умение находить и справлять ошибки в коде!!!Необходимо иметь тестовые проекты для оценки написания кода!!!Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $1700
Цель Разработать ios приложение, с помощью которого можно будет менять оформление клавиатуры и выбирать шрифты. Примеры приложений: [url=https://apps.apple.com/us/app/id1480383173]https://apps.apple.com/us/app/id1480383173[/url] [url=https://apps.apple.com/us/app/id1103138272]https://apps.apple.com/us/app/id1103138272[/url] [url=https://apps.apple.com/us/app/id1035199024]https://apps.apple.com/us/app/id1035199024[/url] Дизайн Макет в Figma [url=https://www.figma.com/file/RNk8S0SstEeHUIMKiK1FLh/Fonts?node-id=255-1670]https://www.figma.com/file/RNk8S0SstEeHUIMKiK1FLh/Fonts?node-id=255-1670[/url] Путь пользователя: [list] [*]Установка приложения [*]Запуск [*]Онбординг ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
- $3000
Ищем талантливого разработчика для создания мобильного приложения "AppLock" на платформе Android! [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martianmode.applock&hl=en]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martianmode.applock&hl=en[/url] аналог приложения по функционалу , которое требуется реализовать. Подготовлен уникальный дизайн в Figma и ТЗ. [list][*] Функционал AppLock включает блокировку приложений с использованием пароля, графического ...Закрыт8 месяцев назад
Ищем опытного разработчика на full-time (middle) Что ожидаем от кандидата: [list][*]Самостоятельная разработка по готовым дизайнам приложений под IOS на [b]языке[/b] [b]Swift[/b];[*]Работа с различными SDK (Firebase, AppMetrika, AppsFlyer, AppHud, SDK Facebook, и тд);[*]Создание API интеграций со сторонними ...iOSПриложение для iOSFirebaseSwiftМобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Нужно сделать в androidstudio не слишком сложный проект, играть чтобы можно было только офлайн с дилером, при входе чтобы использовался dialog с логином и регистрацией игрока, сделать запоминание персональных данных( фамилия,имя) с помощью SharedPreferences и ...FirebaseМобильные приложения7 заявокЗакрыт9 месяцев назад