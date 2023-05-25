[list][*][b]У меня есть недоработанное приложение, нужно для диплома, нужно до 23.06 18:00[/b][*][b]Аналог инстаграмма. Нужно, чтобы на главной странице отображались посты людей, на которых подписан аккаунт(как и в инстаграмма)[/b][*][b]Дополнительно, если получится: сделать уведомления(чтобы когда другой пользователь ...